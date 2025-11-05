中職／上海兄弟隊徽太像中信兄弟球迷怒 蔡其昌：半年多前就注意到

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，其中上海兄弟隊徽與中職中信兄弟相似，引發外界熱議。中華職棒會長蔡其昌今天說，中職早在半年多前就注意到問題，今天就會先請中信球團進行說明，同時也會請主管機關密切注意中國棒球運動。

中國大陸近期成立「中國棒球城市聯賽（CPB）」，該聯盟5支球隊有2隊獲得台灣企業資助，其中上海兄弟與中職中信兄弟隊徽相似，不少球迷也紛紛湧入中信兄弟隊粉絲專頁留言表達抗議，「不要玷汙兄弟精神」。

針對上海兄弟隊徽神似中信兄弟，中職會長、民進黨立委蔡其昌今天受訪時表示，中職早在半年多前就注意到這個問題，今天就會先請中信球團進行說明，「包括所謂Logo很像、球隊名稱也一樣，他們有什麼看法」。

網傳上海兄弟隊徽(左)、中信兄弟隊徽(右)。截圖自網路

蔡其昌質疑，全世界都在推展棒球運動，然而在中國並不是很普及，過去也不國受歡迎的項目，不是傳統棒球國家也沒有在經營，一時之間出現職業球團，背後是否還有其他意涵，這件事情的確比較蹊蹺，目前台灣球迷觀賞國際賽事，可以拿國旗等飾品進場加油，未來是否會因此影響相關權益，中職將請主管機關多加注意。

蔡其昌強調，全球職業運動一直都在競爭，對於中華職棒聯盟而言，未來也會持續改革強化，「唯有壯大自己，就不怕別人競爭」，也希望球迷支持國家職業棒球，因為只有自己夠爭氣，才能跟其他國家競爭。

談及是否有接獲球迷反應，蔡其昌則表示，商標權益屬於球團，並不屬於中職聯盟，「我們的工作不涉及球團本身的經營或商業行為」，但是如果商業行為影響聯盟整體利益，就會請球團說明是否有損及商標或權益。

蔡其昌說明，倘若涉及權益侵權，中信球團是否提告，「權利也在他們身上」，然而對於中國棒球運動發展，中職會請主管機關多加注意。

蔡其昌也說，其實不只是隊徽抄襲中信兄弟，一開始是先出現「CPB」，設計美學跟「CPBL」有很大雷同之處，中職有請教相關法律專家，不過並不構成侵權行為，「因為他們是CPB，我們是CPBL，所以也不大一樣」，站在他個人的立場，捍衛球迷權益本來就應該全力去做。