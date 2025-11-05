快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

棒球／台日高中棒球交流賽 甲子園冠軍隊王牌新垣有絃參賽

中央社／ 台北5日電
「台日高中棒球交流對抗賽」12月底開打，今年夏季甲子園冠軍隊沖繩尚學王牌投手新垣有絃確定來台參賽。截圖自西スポWEB OTTO! アマチュア野球担当チーム
「台日高中棒球交流對抗賽」12月底開打，今年夏季甲子園冠軍隊沖繩尚學王牌投手新垣有絃確定來台參賽。截圖自西スポWEB OTTO! アマチュア野球担当チーム

為強化台日棒球交流，中華棒協與日本高野連達成共識，將於12月25日至27日舉辦「台日高中棒球交流對抗賽」，今年夏季甲子園冠軍隊沖繩尚學王牌投手新垣有絃也確定來台參賽。

棒協今天發布新聞稿表示，過去台灣與日本曾在2015年至2017年舉辦過台日高中棒球交流賽，後因故暫停，中華棒協理事長辜仲諒去年赴日期間與日本高等學校野球聯盟（簡稱高野連）會長碰面，雙方就恢復交流賽事事宜進行討論，最終決定於今年開始復辦。

辜仲諒相當重視此項賽事，盼藉由雙方高中球員密切交流、砥礪球技，並達到以球會友目的，更是他擔任棒協理事長以來，一直推動強化亞洲地區棒球運動發展的重要目標之一。

此次參賽隊伍，台灣球隊為黑豹旗青棒賽冠、亞軍隊，將迎戰日本北海道聯隊與九州聯隊，日本夏季甲子園大賽冠軍隊沖繩尚學王牌投手新垣有絃也確定隨日本九州聯隊來台參賽，將上演甲子園冠軍與黑豹旗冠軍交手精彩戲碼。

比賽預計在新莊棒球場舉行，將從12月25日起一連進行3天，每天進行2場、共6戰賽事；而今年中信盃黑豹旗冠軍戰，將在11月30日於新莊棒球舉行。

棒球 棒協 黑豹旗

延伸閱讀

棒球／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 網痛批：吃相太難看

棒球／剛獲選澤村賞 火腿王牌伊藤大海辭退侍JAPAN交流賽

辜仲諒11月2日欲赴杭州主持女子亞錦賽閉幕 高院准出境2天

棒球／辜仲諒獲WBSC金鑽榮譽獎章 中信兄弟也被提到

相關新聞

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

中國棒球城市聯賽（CPB）球隊「上海兄弟」引發台灣球迷激烈不滿聲浪，外界質疑究竟與中信集團有無關係，中信育樂公司對此聲明...

中職／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 蔡其昌：請中信球團說明

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，其中一支球隊「上海兄弟」，據傳是中信集團贊助，其隊徽與「中信...

中職／桃猿二軍基地環境差 球迷到日本老闆貼文喊：開運鈔車啦

樂天桃猿隊在台灣大賽擊敗中信兄弟隊，奪下樂天集團接手後首座冠軍。樂天集團社長三木谷浩史日前在社群平台發文祝賀，但近期桃猿二軍宿舍簡陋和伙食問題再度浮上檯面，有不少球迷到社長貼文下的留言區請願，期盼給球

棒球／台日高中棒球交流賽 甲子園冠軍隊王牌新垣有絃參賽

為強化台日棒球交流，中華棒協與日本高野連達成共識，將於12月25日至27日舉辦「台日高中棒球交流對抗賽」，今年夏季甲子園...

中職／上海兄弟隊徽太像中信兄弟球迷怒 蔡其昌：半年多前就注意到

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，其中上海兄弟隊徽與中職中信兄弟相似，引發外界熱議。中華職棒會長蔡...

日職／受惠山本由伸好表現 西武強投旅美價碼上看1.9億美元

根據《The Athletic》預測，西武獅隊投手今井達也有望與美職球團簽下長達八年，總額約1.9億美元（約59億台幣）合約，簽約價碼因山本由伸於世界大賽的優異成績，可能有所提升。 今井本季先發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。