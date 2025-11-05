棒球／台日高中棒球交流賽 甲子園冠軍隊王牌新垣有絃參賽

為強化台日棒球交流，中華棒協與日本高野連達成共識，將於12月25日至27日舉辦「台日高中棒球交流對抗賽」，今年夏季甲子園冠軍隊沖繩尚學王牌投手新垣有絃也確定來台參賽。

棒協今天發布新聞稿表示，過去台灣與日本曾在2015年至2017年舉辦過台日高中棒球交流賽，後因故暫停，中華棒協理事長辜仲諒去年赴日期間與日本高等學校野球聯盟（簡稱高野連）會長碰面，雙方就恢復交流賽事事宜進行討論，最終決定於今年開始復辦。

辜仲諒相當重視此項賽事，盼藉由雙方高中球員密切交流、砥礪球技，並達到以球會友目的，更是他擔任棒協理事長以來，一直推動強化亞洲地區棒球運動發展的重要目標之一。

此次參賽隊伍，台灣球隊為黑豹旗青棒賽冠、亞軍隊，將迎戰日本北海道聯隊與九州聯隊，日本夏季甲子園大賽冠軍隊沖繩尚學王牌投手新垣有絃也確定隨日本九州聯隊來台參賽，將上演甲子園冠軍與黑豹旗冠軍交手精彩戲碼。

比賽預計在新莊棒球場舉行，將從12月25日起一連進行3天，每天進行2場、共6戰賽事；而今年中信盃黑豹旗冠軍戰，將在11月30日於新莊棒球舉行。