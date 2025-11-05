快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

日職／受惠山本由伸好表現 西武強投旅美價碼上看1.9億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
西武獅投手今井達也。 截圖自西武獅 X
西武獅投手今井達也。 截圖自西武獅 X

根據《The Athletic》預測，西武獅隊投手今井達也有望與美職球團簽下長達八年，總額約1.9億美元（約59億台幣）合約，簽約價碼因山本由伸於世界大賽的優異成績，可能有所提升。

今井本季先發24場，拿下10勝5敗，防禦率1.92的成績，在163.2局裡投出178次三振，除優異成績外，今年27歲的今井在年齡上佔有優勢，加上今年自由球員市場具先發實力的人數不多，目前市場上小於28歲的先發投手，僅有今井與梅伊（Dustin May）兩人。

今井達也身高180公分，過往身材劣勢可能影響簽約價碼，但隨著身高同樣不出眾的山本由伸在美職獲得成功，如今反倒成為今井的談判籌碼。

MLB 今井達也 山本由伸 棒球

相關新聞

棒球／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 網痛批：吃相太難看

中國大陸成立新棒球聯賽「中國棒球城市聯賽（CPB）」，據傳將在明年開打，其中一支球隊名為上海兄弟，與中華職棒中信兄弟隊的隊徽神似，球迷們也湧入中信兄弟隊粉專抗議，有人痛批「不要玷污兄弟精神」。

中職／桃猿二軍基地環境差 球迷到日本老闆貼文喊：開運鈔車啦

樂天桃猿隊在台灣大賽擊敗中信兄弟隊，奪下樂天集團接手後首座冠軍。樂天集團社長三木谷浩史日前在社群平台發文祝賀，但近期桃猿二軍宿舍簡陋和伙食問題再度浮上檯面，有不少球迷到社長貼文下的留言區請願，期盼給球

日職／受惠山本由伸好表現 西武強投旅美價碼上看1.9億美元

根據《The Athletic》預測，西武獅隊投手今井達也有望與美職球團簽下長達八年，總額約1.9億美元（約59億台幣）合約，簽約價碼因山本由伸於世界大賽的優異成績，可能有所提升。 今井本季先發

棒球／剛獲選澤村賞 火腿王牌伊藤大海辭退侍JAPAN交流賽

日本火腿隊投手伊藤大海本季榮獲澤村賞，不過近期傳出他以身體不適為由，辭退了下週將開打的「侍JAPAN系列賽2025日本對韓國」，改由橫濱DeNA隊內野手石上泰輝遞補。 這場日韓交流賽將在11月1

經典賽／井端弘和將向道奇三人組遞交邀約 台灣球迷關注

美國職棒道奇隊「日本三人組」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在季後賽的表現，2026經典賽日本隊總教練井端弘和看在眼裡，最...

中職／冬盟3支日韓聯隊名單公布 2旅日台將也入列

2025亞洲冬季棒球聯盟即將登場，台、日、韓三國共五支球隊參戰，日職聯隊與日本社會人隊持續參賽，韓職聯隊則是暌違六年再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。