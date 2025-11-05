日職／受惠山本由伸好表現 西武強投旅美價碼上看1.9億美元
根據《The Athletic》預測，西武獅隊投手今井達也有望與美職球團簽下長達八年，總額約1.9億美元（約59億台幣）合約，簽約價碼因山本由伸於世界大賽的優異成績，可能有所提升。
今井本季先發24場，拿下10勝5敗，防禦率1.92的成績，在163.2局裡投出178次三振，除優異成績外，今年27歲的今井在年齡上佔有優勢，加上今年自由球員市場具先發實力的人數不多，目前市場上小於28歲的先發投手，僅有今井與梅伊（Dustin May）兩人。
今井達也身高180公分，過往身材劣勢可能影響簽約價碼，但隨著身高同樣不出眾的山本由伸在美職獲得成功，如今反倒成為今井的談判籌碼。
