中職／桃猿二軍基地環境差 球迷到日本老闆貼文喊：開運鈔車啦
樂天桃猿隊在台灣大賽擊敗中信兄弟隊，奪下樂天集團接手後首座冠軍。樂天集團社長三木谷浩史日前在社群平台發文祝賀，但近期桃猿二軍宿舍簡陋和伙食問題再度浮上檯面，有不少球迷到社長貼文下的留言區請願，期盼給球員們好的訓練環境。
三木谷浩史這篇貼文寫道：「自從成為樂天集團一員以來，樂天桃猿首次奪得台灣大賽冠軍，我由衷感到喜悅。球員、教練與工作人員展現的專業精神與挑戰態度，成就這次卓越的成果。衷心感謝全隊的努力，以及持續熱情應援的球迷們。」
桃猿日前舉辦封王遊行慶祝冠軍，不料隔天周刊就爆料，二軍從嘉義遷到桃園後，球員宿舍不只空間陰暗潮濕，出入也無門禁管制，球員的人身安全堪慮，還有洗衣機不乾淨及伙食未改善等問題。
儘管球團發聲明強調將持續投入更多資源，改善訓練環境並提升選手福利。不過球迷仍到三木谷浩史這篇貼文請願，「拜託給多點預算吧」、「拿到第一座總冠軍，三木谷老闆開運鈔車留自由球員啦」、「請認真對待問題並努力改進」。
也有球迷批評，「一開始大家都以為會變台灣道奇，結果變台灣運動家」、「球員拼命贏球，球團拼命省錢」、「如果不會經營，就滾出台灣」、「我在台灣買桃猿商品付門票進場，那些錢不是讓你們拿去養日本球員的！你去看看二軍環境，太離譜了，自己來住看看！」
