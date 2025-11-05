中職／桃猿二軍基地環境差 球迷到日本老闆貼文喊：開運鈔車啦

樂天桃猿隊在台灣大賽擊敗中信兄弟隊，奪下樂天集團接手後首座冠軍。樂天集團社長三木谷浩史日前在社群平台發文祝賀，但近期桃猿二軍宿舍簡陋和伙食問題再度浮上檯面，有不少球迷到社長貼文下的留言區請願，期盼給球員們好的訓練環境。

三木谷浩史這篇貼文寫道：「自從成為樂天集團一員以來，樂天桃猿首次奪得台灣大賽冠軍，我由衷感到喜悅。球員、教練與工作人員展現的專業精神與挑戰態度，成就這次卓越的成果。衷心感謝全隊的努力，以及持續熱情應援的球迷們。」

桃猿日前舉辦封王遊行慶祝冠軍，不料隔天周刊就爆料，二軍從嘉義遷到桃園後，球員宿舍不只空間陰暗潮濕，出入也無門禁管制，球員的人身安全堪慮，還有洗衣機不乾淨及伙食未改善等問題。

儘管球團發聲明強調將持續投入更多資源，改善訓練環境並提升選手福利。不過球迷仍到三木谷浩史這篇貼文請願，「拜託給多點預算吧」、「拿到第一座總冠軍，三木谷老闆開運鈔車留自由球員啦」、「請認真對待問題並努力改進」。

也有球迷批評，「一開始大家都以為會變台灣道奇，結果變台灣運動家」、「球員拼命贏球，球團拼命省錢」、「如果不會經營，就滾出台灣」、「我在台灣買桃猿商品付門票進場，那些錢不是讓你們拿去養日本球員的！你去看看二軍環境，太離譜了，自己來住看看！」

楽天グループの一員となって以来、楽天モンキーズが初の台湾シリーズチャンピオンに輝きました。この歴史的勝利を心から嬉しく思います。選手、コーチ、スタッフの皆様のプロフェッショナリズムとチャレンジしつづける精神が、この素晴らしい結果に繋がりました。チームの努力と、熱い応援を送り続けて… pic.twitter.com/PjYsSyoD0w — 三木谷浩史 Hiroshi (Mickey) Mikitani (@hmikitani) 2025年10月27日