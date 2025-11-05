棒球／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 網痛批：吃相太難看

中國大陸成立新棒球聯賽「中國棒球城市聯賽（CPB）」，據傳將在明年開打，其中一支球隊名為上海兄弟，與中華職棒中信兄弟隊的隊徽神似，球迷們也湧入中信兄弟隊粉專抗議，有人痛批「不要玷污兄弟精神」。

網傳這個聯盟將有5支球隊，其中2隊獲得台灣企業資助，上海兄弟隊徽樣式與中信兄弟相似，引發不少台灣球迷不滿，紛紛到中信兄弟官方粉專留言痛批，「上海兄弟到底是三小？有尊重台灣球迷嗎？」、「上海兄弟？我明年不會進場看球了」、「這吃相太難看了」、「明年會不會叫PS（啦啦隊）去對岸表演開球啊？」、「不要玷污兄弟精神」。

CPB官方宣傳圖出現台北101。截圖自CPB小紅書

還有眼尖球迷發現，CPB官方《小紅書》發佈宣傳圖中有北京天壇、上海東方明珠與環球金融中心，還加入台北101並配文「CPB中國棒球城市聯賽俱樂部揭密倒計時」，疑似把台北101當自家地標。

根據官方消息，CPB首季將舉辦兩項短期賽事「立春聯賽」、「夏至聯賽」，當作正式聯賽開打前的試行階段，2027年再引進主場制，2028年實施主客場制。比賽地點先暫定為廣東省中山國際棒壘球中心，在2026年1月9日至2月1日進行。

CBL中國棒球聯賽將有5支球隊。 截圖自CBL中國棒球聯賽社群

隊伍編制規則，每隊30人，本土球員不得少於10人、台港澳球員不得少於10人，外籍球員不設限。聯盟將舉辦選秀大會招募本土球員，最高月薪可達4萬元人民幣（約17萬新台幣）。儘管這樣的薪水不如中職一軍主力球員，但有台灣球迷擔憂，這項規定可能使部分中職二軍球員被挖角。