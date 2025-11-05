快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

棒球／剛獲選澤村賞 火腿王牌伊藤大海辭退侍JAPAN交流賽

聯合新聞網／ 綜合報導
日本投手伊藤大海辭退日韓交流賽。 報系資料照
日本投手伊藤大海辭退日韓交流賽。 報系資料照

日本火腿隊投手伊藤大海本季榮獲澤村賞，不過近期傳出他以身體不適為由，辭退了下週將開打的「侍JAPAN系列賽2025日本對韓國」，改由橫濱DeNA隊內野手石上泰輝遞補。

這場日韓交流賽將在11月15、16日於東京巨蛋開打，日韓兩隊明年將於經典賽預賽對決，此次交流系列賽作為備戰經典賽的重要賽事。

伊藤大海本季先發27場，繳出14勝8敗、防禦率2.52的成績，奪下生涯首座澤村賞，他在例行賽共有六場完投紀錄，包含季後賽在內今年已主投超過210局，引發外界對他身體疲勞的擔憂，此次辭退被認為是不得已的決定。

取代伊藤大海入選的石上泰輝，是橫濱DeNA隊內野手，本季出賽73場，打擊率2成41，貢獻2支全壘打和16分打點。

經典賽 日本隊 伊藤大海 棒球

相關新聞

棒球／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 網痛批：吃相太難看

中國大陸成立新棒球聯賽「中國棒球城市聯賽（CPB）」，據傳將在明年開打，其中一支球隊名為上海兄弟，與中華職棒中信兄弟隊的隊徽神似，球迷們也湧入中信兄弟隊粉專抗議，有人痛批「不要玷污兄弟精神」。

經典賽／井端弘和將向道奇三人組遞交邀約 台灣球迷關注

美國職棒道奇隊「日本三人組」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在季後賽的表現，2026經典賽日本隊總教練井端弘和看在眼裡，最...

中職／桃猿二軍基地環境差 球迷到日本老闆貼文喊：開運鈔車啦

樂天桃猿隊在台灣大賽擊敗中信兄弟隊，奪下樂天集團接手後首座冠軍。樂天集團社長三木谷浩史日前在社群平台發文祝賀，但近期桃猿二軍宿舍簡陋和伙食問題再度浮上檯面，有不少球迷到社長貼文下的留言區請願，期盼給球

棒球／剛獲選澤村賞 火腿王牌伊藤大海辭退侍JAPAN交流賽

日本火腿隊投手伊藤大海本季榮獲澤村賞，不過近期傳出他以身體不適為由，辭退了下週將開打的「侍JAPAN系列賽2025日本對韓國」，改由橫濱DeNA隊內野手石上泰輝遞補。 這場日韓交流賽將在11月1

中職／冬盟3支日韓聯隊名單公布 2旅日台將也入列

2025亞洲冬季棒球聯盟即將登場，台、日、韓三國共五支球隊參戰，日職聯隊與日本社會人隊持續參賽，韓職聯隊則是暌違六年再度...

棒球／上屆WBC教頭領軍KT巫師訪台 啦啦隊Lady Wiz重現「魔笛舞」

桃園亞洲職棒交流賽本周末在桃園棒球場開打，南韓職棒KT巫師隊今天公布來台參賽名單，將由上屆世界棒球經典賽南韓代表隊總教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。