棒球／剛獲選澤村賞 火腿王牌伊藤大海辭退侍JAPAN交流賽
日本火腿隊投手伊藤大海本季榮獲澤村賞，不過近期傳出他以身體不適為由，辭退了下週將開打的「侍JAPAN系列賽2025日本對韓國」，改由橫濱DeNA隊內野手石上泰輝遞補。
這場日韓交流賽將在11月15、16日於東京巨蛋開打，日韓兩隊明年將於經典賽預賽對決，此次交流系列賽作為備戰經典賽的重要賽事。
伊藤大海本季先發27場，繳出14勝8敗、防禦率2.52的成績，奪下生涯首座澤村賞，他在例行賽共有六場完投紀錄，包含季後賽在內今年已主投超過210局，引發外界對他身體疲勞的擔憂，此次辭退被認為是不得已的決定。
取代伊藤大海入選的石上泰輝，是橫濱DeNA隊內野手，本季出賽73場，打擊率2成41，貢獻2支全壘打和16分打點。
