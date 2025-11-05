經典賽／井端弘和將向道奇三人組遞交邀約 台灣球迷關注

美國職棒道奇隊「日本三人組」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在季後賽的表現，2026經典賽日本隊總教練井端弘和看在眼裡，最快11月中旬就會發出參戰邀約，這三人是否參戰，台灣球迷也很關注。

根據日本媒體報導，井端弘和昨天受訪時談到三位日本選手在美職世界大賽的表現，「我有看比賽。能以那樣出色的結果結束，我覺得真的太好了。那種比賽對於上場的選手來說一定非常辛苦，但對觀眾來說，真的是一場精彩的比賽。」

當被問到這三位是否會成為明年世界棒球經典賽日本隊的主戰力時，井端回應說：「今年春天我有和他們見過面，但我告訴他們，希望他們在球季結束前專注於例行賽與季後賽。」

目前三人球季都已經結束，井端弘和也說：「首先希望他們能好好休息。我們這邊還有強化比賽，所以應該會在那之後再開始接觸。」日本隊將在15日、16日在東京巨蛋與南韓隊進行交流賽。

今年4月道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）曾表達願意放行球員參加經典賽的立場，而大谷也曾表示：「如果能被選上，將是我的榮幸。不過我必須先在今年拿出相符的表現與地位，才能配得上那個機會。」

日本隊在經典賽預賽與中華隊、南韓、捷克、澳洲同處C組，3月6日日本隊作為地主的首戰對手就是中華隊，三位日本好手是否參戰，對於中華隊也是值得關注訊息。