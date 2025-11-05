快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／井端弘和將向道奇三人組遞交邀約 台灣球迷關注

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2026經典賽日本隊總教練井端弘和將會向道奇的日本三人組發出邀約。 美聯社
2026經典賽日本隊總教練井端弘和將會向道奇的日本三人組發出邀約。 美聯社

美國職棒道奇隊「日本三人組」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在季後賽的表現，2026經典賽日本隊總教練井端弘和看在眼裡，最快11月中旬就會發出參戰邀約，這三人是否參戰，台灣球迷也很關注。

根據日本媒體報導，井端弘和昨天受訪時談到三位日本選手在美職世界大賽的表現，「我有看比賽。能以那樣出色的結果結束，我覺得真的太好了。那種比賽對於上場的選手來說一定非常辛苦，但對觀眾來說，真的是一場精彩的比賽。」

當被問到這三位是否會成為明年世界棒球經典賽日本隊的主戰力時，井端回應說：「今年春天我有和他們見過面，但我告訴他們，希望他們在球季結束前專注於例行賽與季後賽。」

目前三人球季都已經結束，井端弘和也說：「首先希望他們能好好休息。我們這邊還有強化比賽，所以應該會在那之後再開始接觸。」日本隊將在15日、16日在東京巨蛋與南韓隊進行交流賽。

今年4月道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）曾表達願意放行球員參加經典賽的立場，而大谷也曾表示：「如果能被選上，將是我的榮幸。不過我必須先在今年拿出相符的表現與地位，才能配得上那個機會。」

日本隊在經典賽預賽與中華隊、南韓、捷克、澳洲同處C組，3月6日日本隊作為地主的首戰對手就是中華隊，三位日本好手是否參戰，對於中華隊也是值得關注訊息。

日本隊 經典賽 中華隊

延伸閱讀

MLB／山本由伸緋聞女友現身道奇大嫂團！ 日媒推測今年結婚

MLB／年度獎項決選名單出爐！ 山本由伸入圍塞揚成日本第4人

MLB／談參戰明年經典賽 山本由伸：先好好休息再開練

MLB／沒說過的英文變金句 山本由伸真的說出「輸球不是選項」嗨翻球迷

相關新聞

棒球／「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 網痛批：吃相太難看

中國大陸成立新棒球聯賽「中國棒球城市聯賽（CPB）」，據傳將在明年開打，其中一支球隊名為上海兄弟，與中華職棒中信兄弟隊的隊徽神似，球迷們也湧入中信兄弟隊粉專抗議，有人痛批「不要玷污兄弟精神」。

經典賽／井端弘和將向道奇三人組遞交邀約 台灣球迷關注

美國職棒道奇隊「日本三人組」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在季後賽的表現，2026經典賽日本隊總教練井端弘和看在眼裡，最...

中職／桃猿二軍基地環境差 球迷到日本老闆貼文喊：開運鈔車啦

樂天桃猿隊在台灣大賽擊敗中信兄弟隊，奪下樂天集團接手後首座冠軍。樂天集團社長三木谷浩史日前在社群平台發文祝賀，但近期桃猿二軍宿舍簡陋和伙食問題再度浮上檯面，有不少球迷到社長貼文下的留言區請願，期盼給球

棒球／剛獲選澤村賞 火腿王牌伊藤大海辭退侍JAPAN交流賽

日本火腿隊投手伊藤大海本季榮獲澤村賞，不過近期傳出他以身體不適為由，辭退了下週將開打的「侍JAPAN系列賽2025日本對韓國」，改由橫濱DeNA隊內野手石上泰輝遞補。 這場日韓交流賽將在11月1

中職／冬盟3支日韓聯隊名單公布 2旅日台將也入列

2025亞洲冬季棒球聯盟即將登場，台、日、韓三國共五支球隊參戰，日職聯隊與日本社會人隊持續參賽，韓職聯隊則是暌違六年再度...

棒球／上屆WBC教頭領軍KT巫師訪台 啦啦隊Lady Wiz重現「魔笛舞」

桃園亞洲職棒交流賽本周末在桃園棒球場開打，南韓職棒KT巫師隊今天公布來台參賽名單，將由上屆世界棒球經典賽南韓代表隊總教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。