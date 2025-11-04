快訊

棒球／上屆WBC教頭領軍KT巫師訪台 啦啦隊Lady Wiz重現「魔笛舞」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
桃園亞洲職棒交流賽本周末在桃園棒球場開打，南韓職KT巫師隊今天公布來台參賽名單，將由上屆世界棒球經典賽南韓代表隊總教練李強喆親自領軍，陣中當家後援投手、被譽為「指叉球魔法師」的孫東賢壓陣，帶領多位潛力新秀與二軍冠軍班底來台。

李強喆在選手時代累積超過1700次三振、152勝的豪華戰績，退役後轉任教練並於2019年接掌KT巫師兵符，2021年帶領球隊締造隊史首冠，被譽為「KT黃金時代」的重要推手，他同時也是上屆經典賽南韓隊教頭，此次率隊來台，顯示對交流賽的重視。

KT巫師新生代牛棚投手，同時也是去年世界棒球12強棒球賽南韓隊成員之一孫東賢也將隨隊抵台，今年賽季出賽58場、取得5勝0敗1救援、防禦率3.84成績，下半季雖歷經肩傷休養，復出後狀態依舊火熱，韓媒形容他是「指叉球魔法師」，擁有極具破壞力的變化球與冷靜的臨場判斷力。

為將最原汁原味的韓職應援文化帶來台灣，KT巫師本次派出Lady Wiz，派出八位頂尖人氣成員組成豪華陣容訪台，成員涵蓋Lady Wiz的「四大天王」與多位新秀，展現 KT 巫師對本次交流賽的高度重視，包括人氣擔當金海莉、水原女神金吉娜、顏值天花板李藝斌以及混血甜美新星李瑞允等，球迷將能親身體驗最原汁原味、節奏感強烈的KT巫師經典三振舞《魔笛舞》。

此外，Lady Wiz也將參與11月7日、9日賽前的啦啦隊見面會，與台灣樂天女孩、桃氣女孩及日本 TOHOKU GOLDEN ANGELS 在場邊跨國應援交流與較勁，見面會將憑票抽限量互動機會，勢必成為場邊最受矚目的亮點之一。

桃園亞洲職棒交流賽本周末在桃園棒球場開打，南韓職棒KT巫師隊今天公布來台參賽名單，將由上屆世界棒球經典賽南韓代表隊總教練李強喆親自領軍。圖／主辦單位提供
桃園亞洲職棒交流賽本周末在桃園棒球場開打，南韓職棒KT巫師隊今天公布來台參賽名單，將由上屆世界棒球經典賽南韓代表隊總教練李強喆親自領軍。圖／主辦單位提供

