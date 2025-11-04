快訊

中職／黃子鵬正式上架FA市場 桃猿是6隊唯一FA「出走率」破5成

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊投手黃子鵬。本報資料照片
樂天桃猿隊投手黃子鵬。本報資料照片

中華職棒聯盟今天正式公告，樂天桃猿黃子鵬行使自由球員權利，成為今年第一位行使國內FA權利的選手，以明年球季將是32歲之姿、連5年破百局投球「賣相」，上架自由市場。

黃子鵬為2017年選秀第七輪上榜，為猿隊著名的「7輪奇蹟」之一，手握2019年中繼王、2022年防禦率王，2021年起定位先發投手，年年都貢獻破百局投球，為近年聯盟罕見案例。

黃子鵬今年月薪70萬，屬於A級自由球員，若轉戰其他球隊，新東家需支付1050萬轉隊費或630萬轉隊費加1名補償選手。

中職導入自由球員制度以來，目前累積6例轉隊，其中5名打者、1名投手；此外，過去5次由猿隊選手提出FA申請，共3人出走，是唯一「出走率」超過5成的球隊。

