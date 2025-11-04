棒球／文武二刀流！慶應大強打獲小熊小聯盟邀約 捨內定高盛圓夢陷兩難

東京六大學野球聯盟名校慶應大學的強打外野手常松廣太郎，近日收到美國職棒芝加哥小熊隊正式提出的小聯盟合約邀請，正考慮是否放棄已獲得錄取的世界金融巨頭「高盛集團」工作機會，改以旅美球員身分挑戰職棒夢想。

常松廣太郎是慶大湘南藤澤校出身的右打重砲，本季秋季聯賽全數比賽皆擔任第四棒。雖然他投入日本職棒選秀，但並未獲得任何球團指名。原本他已確定大學畢業後將進入高盛就職，卻在10月31日意外接到小熊隊的正式邀約，讓他重新思考人生方向。

「高盛是我非常敬重的公司，能在那裡工作，應該是成長最快的環境。公司也給予我很多支持與理解，這讓我無法輕易下決定。」常松廣太郎坦言，「但同時，成為職業棒球員是我從小以來的夢想，趁著身體還能拚搏時挑戰自我，這也是我內心真實的渴望心情。」他表示，將在本月內做出最終決定。

【2025年ドラフト会議】

プロ志望届提出選手紹介⚾️



慶大 #常松広太郎(④慶應湘南藤沢)外野手



▼大学通算(10.20時点)

35試合 35安打 打率.278 4本塁打 19打点



並外れたパワーで強烈な一撃を放つ、伸びしろ溢れる外野手。無限大の可能性を武器に、広大な未来図を描く。#big6tv #六大学野球 pic.twitter.com/z7aR6jG38m — BIG6.TV (@big6_tv) 2025年10月22日

慶大監督堀井哲也也證實：「的確已經收到芝加哥小熊的正式小聯盟合約邀請。」若成行，常松廣太郎將成為加藤貴昭之後，少數未經日職而直接挑戰美職的東京六大學球員之一。

常松廣太郎今年春季聯賽主要擔任第三棒，打擊率.281、3支全壘打與10分打點；秋季則在低潮中仍固定打第四棒，出賽12場打出打擊率.279、1發全壘打與8分打點。以豪邁揮棒與強勁擊球初速著稱的他，憑藉出色的打球速度與力量，引起小熊球探長期關注。

出生於紐約的常松廣太郎，從小學一年級開始打棒球，小四至小六期間曾因父親外派旅居紐約，偶像是亞特蘭大勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr. ）。常松廣太郎就讀慶大法學部政治學科，多益測驗拿下滿分990分，可說是「文武二刀流」。