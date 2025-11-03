桃猿本土投手黃子鵬將行使FA資格 成自由市場焦點

中職樂天桃猿隊本土王牌投手黃子鵬已向球團照會，將正式行使自由球員（FA）資格，聯盟最快明天就會公告，也是今年季後自由球員市場焦點。

低肩側投手黃子鵬2017年選秀被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）選進，前3個球季以後援定位出賽，曾在2019年拿下中繼王，2021年起轉任先發，近5個球季都有單季破百局的出賽，成為桃猿隊穩定的本土先發投手戰力，是2022年中職防禦率王。

黃子鵬今年球季總計25場出賽（20場先發），戰績4勝8敗，防禦率4.07。桃猿隊順利奪冠，在昨天封王遊行時，球迷高喊盼黃子鵬「留下來」，而黃子鵬對此回應，對職棒球員來說，取得自由球員資格是難得的權利和機會，會跟經紀人一同評估，若有利、也許會行使。

中職已於上週公告取得自由球員資格選手，黃子鵬被歸在A級球員，也已經向球團照會，將正式行使自由球員資格，聯盟目前尚未正式公告，預計最快明天公布。