快訊

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

桃猿本土投手黃子鵬將行使FA資格 成自由市場焦點

中央社／ 台北3日電
中華職棒樂天桃猿隊奪下總冠軍，球團2日下午舉辦封王遊行，最後在桃園市政府廣場進行歡慶儀式及簽名會，已取得自由球員（FA）資格的黃子鵬（前）致詞時，球迷高喊「不要走」。中央社
中華職棒樂天桃猿隊奪下總冠軍，球團2日下午舉辦封王遊行，最後在桃園市政府廣場進行歡慶儀式及簽名會，已取得自由球員（FA）資格的黃子鵬（前）致詞時，球迷高喊「不要走」。中央社

中職樂天桃猿隊本土王牌投手黃子鵬已向球團照會，將正式行使自由球員（FA）資格，聯盟最快明天就會公告，也是今年季後自由球員市場焦點。

低肩側投手黃子鵬2017年選秀被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）選進，前3個球季以後援定位出賽，曾在2019年拿下中繼王，2021年起轉任先發，近5個球季都有單季破百局的出賽，成為桃猿隊穩定的本土先發投手戰力，是2022年中職防禦率王。

黃子鵬今年球季總計25場出賽（20場先發），戰績4勝8敗，防禦率4.07。桃猿隊順利奪冠，在昨天封王遊行時，球迷高喊盼黃子鵬「留下來」，而黃子鵬對此回應，對職棒球員來說，取得自由球員資格是難得的權利和機會，會跟經紀人一同評估，若有利、也許會行使。

中職已於上週公告取得自由球員資格選手，黃子鵬被歸在A級球員，也已經向球團照會，將正式行使自由球員資格，聯盟目前尚未正式公告，預計最快明天公布。

樂天桃猿 黃子鵬 自由球員

延伸閱讀

中職／對林立提複數年約 樂天領隊也要鞏固洋投戰力

中職／猿迷聲聲喚「留下來」 黃子鵬透露FA抉擇心境

中職／黃子鵬、蘇智傑符合自由球員公告 21位A級史上新高

中職／季後FA大咖除了「老虎」 可別忘了蘇智傑和范國宸

相關新聞

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

繼味全龍隊徐若熙後，統一獅隊林安可也毫無意外確定行使旅外球員權利，中華職棒在今年冬天可望輸出1強投、1強打到更高殿堂圓夢...

中職／冬盟名單出爐！恰總領軍象猿龍聯軍 鷹獅邦集結海洋隊

今年亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打，台、日、韓三國齊聚一堂，今年共有五支球隊參戰，中華職棒六隊兵分兩路，分別組成台...

中職／桃猿遭爆「地獄級」宿舍 球團澄清：將投入更多資源

樂天桃猿隊剛風光拿下今年總冠軍，本季不斷的選手待遇問題，今天再次燒上媒體版面，球團對此作出回應，澄清球員宿舍並未如報導所...

日職／不只軟銀連火腿都要來 明年2月過招中華隊、味全龍

台灣棒球明年將有個熱鬧的季前，繼軟銀鷹隊率先公布來台過招經典賽中華隊、中信兄弟隊後，日本火腿隊也傳出將連兩年來台，這回交...

桃猿本土投手黃子鵬將行使FA資格 成自由市場焦點

中職樂天桃猿隊本土王牌投手黃子鵬已向球團照會，將正式行使自由球員（FA）資格，聯盟最快明天就會公告，也是今年季後自由球員...

中職／林安可行使旅外自由球員權利 傳軟銀巨人等多隊有興趣

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊強打林安可今年打出好表現，入圍年度MVP，球季中就傳出多支日職球隊有興趣，聯盟今天正式公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。