中職／獅曾提換約盼續留林安可 領隊：理解旅外夢想給祝褔

中職統一7-ELEVEn獅隊強打林安可正式行使旅外自由球員權利，領隊蘇泰安表示，雖然林安可尚有合約，球團也有提出提前換約建議，但明白這是林安可的夢想，因此抱持著祝福態度。

強打林安可近年有穩定長打火力輸出，是獅隊攻擊重心，今年初與獅隊簽下3年複數年約，而今年季後取得旅外自由球員資格，在今天確定行使旅外自由球員權利。

獅隊領隊蘇泰安接受中央社記者訪問時表示，今天上午林安可再與球團碰面，獅隊表達希望林安可續留，並提出可提前換約的建議，也提出更好的合約條件，但彼此確認後，林安可仍希望把握難得的旅外機會，今天正式向球團遞交旅外申請書。

林安可和獅隊尚有合約，蘇泰安表示，合約是基於雙方意願同意議定，知道旅外是林安可一直以來的目標和夢想，球團也尊重，會朝此方向協助他，共同祝福，這也算是雙方的共識。