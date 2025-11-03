TPBL／雲豹迎主場開幕周 韓援三本柱合體亮相

台啤永豐雲豹隊本周末將於桃園巨蛋盛大舉行2025-26賽季主場開幕戰，將先後迎戰台北台新戰神隊與新北中信特攻隊，球團今天宣布開幕周以年度口號「豹青頑張」為主題，象徵全新賽季雲豹青年軍的活力與拚勁，邀請所有豹迷一同進場，見證新世代雲豹的全新風貌與主場魅力。

本季由新任德國籍總教練羅德爾（Henrik Rödl）正式接掌兵符，將率領高錦瑋、林信寬、克羅馬等主力球員，以快節奏、高強度的「豹力球風」在主場首度亮相，充滿爆發力與企圖心的雲豹青年軍，將以「頑張不懈」的精神，為主場球迷帶來熱血沸騰的比賽內容。

為迎接全新賽季，「TBL STORE」主場商店同步推出全新設計的豹款周邊，現場販售多款限定新品，上季大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也持續實施，全力號召桃園在地球迷一起進場為雲豹頑張。

新賽季桃園巨蛋場邊氣氛全面升級，「浪LIVE電豹女」以嶄新陣容登場，「韓援三本柱」徐賢淑、金賢姈與海莉首度於雲豹主場合體應援，並在本周六賽後舉辦「韓援擊掌會」；11月8日開幕戰當天，球團將特別邀請上季主場應援神曲「超燃入勝」與本季全新主題曲「豹青頑張」的原唱DJ MR.GIN「精總」現場演出，以最原汁原味的音樂魅力，帶領全場球迷一同嗨翻桃園巨蛋。

主場環廊互動遊戲區也全面翻新，本季推出「蓋世英雄」、「精準豹時」、「水之呼吸」、「頑張不倒翁」、「靈魂畫手」等五大互動挑戰，等著豹迷親身挑戰自我、展現創意，此外球團也設置了「豹章雜誌拍照區」與「頑張廣角鏡」兩大主題打卡點，讓大家留下專屬於豹迷的獨家記憶。

本季首次進場觀賽的球迷更可至「初來豹到」活動攤位領取首次觀賽證書，紀念獨一無二的主場初體驗，同時延續上季大受好評的16×4.5米大型LED主螢幕與150米環狀LED屏幕，並推出「頑張留言板」互動體驗，目的讓球迷成為主場應援的一部分，每場主場賽事前，球迷都能透過指定表單投稿，留下對球員的鼓勵與支持，獲選留言將於賽事期間登上舞台後大型LED螢幕，讓球員即時感受到來自豹迷的熱情應援。