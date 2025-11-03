中職／林安可行使旅外自由球員權利 傳軟銀巨人等多隊有興趣

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊強打林安可今年打出好表現，入圍年度MVP，球季中就傳出多支日職球隊有興趣，聯盟今天正式公告，林安可確定行使旅外自由球員權利。

林安可在學生時期其實就一直有旅外的想法，2019年決定先投入中職選秀首輪獲得獅隊指名，進到中職後以打者身分出賽打出亮眼成績，2020年單季敲出32轟、奪下全壘打王，並拿下年度新人王大獎。

林安可今年整季一軍90場出賽，共330打數敲出105支安打，包括23發全壘打，打擊率3成18，連兩個球季單季全壘打數至少20轟，也入圍年度最有價值球員（MVP）；林安可季後取得旅外自由球員（FA）資格，聯盟今天正式公告，林安可行使旅外自由球員權利。

今年賽季間就傳出多支日職球隊關注，包括讀賣巨人、東京養樂多燕子隊、福岡軟銀鷹等隊，根據日媒報導，埼玉西武獅隊也有將林安可列入洋將補強考量。