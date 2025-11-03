快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

中職／林安可行使旅外自由球員權利 傳軟銀巨人等多隊有興趣

中央社／ 台北3日電
林安可挑戰旅外。資料照
林安可挑戰旅外。資料照

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊強打林安可今年打出好表現，入圍年度MVP，球季中就傳出多支日職球隊有興趣，聯盟今天正式公告，林安可確定行使旅外自由球員權利。

林安可在學生時期其實就一直有旅外的想法，2019年決定先投入中職選秀首輪獲得獅隊指名，進到中職後以打者身分出賽打出亮眼成績，2020年單季敲出32轟、奪下全壘打王，並拿下年度新人王大獎。

林安可今年整季一軍90場出賽，共330打數敲出105支安打，包括23發全壘打，打擊率3成18，連兩個球季單季全壘打數至少20轟，也入圍年度最有價值球員（MVP）；林安可季後取得旅外自由球員（FA）資格，聯盟今天正式公告，林安可行使旅外自由球員權利。

今年賽季間就傳出多支日職球隊關注，包括讀賣巨人、東京養樂多燕子隊、福岡軟銀鷹等隊，根據日媒報導，埼玉西武獅隊也有將林安可列入洋將補強考量。

林安可 中職選秀

延伸閱讀

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

中職／三大獎入圍名單公布2投1打爭MVP 2悍將代表出席頒獎典禮

中職／桃猿「烤肉」烤出總冠軍後 漫談徐若熙、林安可旅外路

中職／西武獅盼補強左打重砲外野手 日媒爆已鎖定林安可

相關新聞

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

繼味全龍隊徐若熙後，統一獅隊林安可也毫無意外確定行使旅外球員權利，中華職棒在今年冬天可望輸出1強投、1強打到更高殿堂圓夢...

中職／冬盟名單出爐！恰總領軍象猿龍聯軍 鷹獅邦集結海洋隊

今年亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打，台、日、韓三國齊聚一堂，今年共有五支球隊參戰，中華職棒六隊兵分兩路，分別組成台...

中職／林安可行使旅外自由球員權利 傳軟銀巨人等多隊有興趣

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊強打林安可今年打出好表現，入圍年度MVP，球季中就傳出多支日職球隊有興趣，聯盟今天正式公...

徐生明盃／少棒錦標賽回美濃舉辦 延續拔蘿蔔畫紙傘傳統

徐生明國際少棒錦標賽今年重返徐生明故鄉高雄美濃，恢復拔蘿蔔和畫紙傘傳統，徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤說，辦比賽過程遭遇...

TPBL／雲豹迎主場開幕周 韓援三本柱合體亮相

台啤永豐雲豹隊本周末將於桃園巨蛋盛大舉行2025-26賽季主場開幕戰，將先後迎戰台北台新戰神隊與新北中信特攻隊，球團今天...

日職／不只軟銀連火腿都要來 明年2月過招中華隊、味全龍

台灣棒球明年將有個熱鬧的季前，繼軟銀鷹隊率先公布來台過招經典賽中華隊、中信兄弟隊後，日本火腿隊也傳出將連兩年來台，這回交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。