中職／林安可行使旅外自由球員權利 傳軟銀巨人等多隊有興趣
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊強打林安可今年打出好表現，入圍年度MVP，球季中就傳出多支日職球隊有興趣，聯盟今天正式公告，林安可確定行使旅外自由球員權利。
林安可在學生時期其實就一直有旅外的想法，2019年決定先投入中職選秀首輪獲得獅隊指名，進到中職後以打者身分出賽打出亮眼成績，2020年單季敲出32轟、奪下全壘打王，並拿下年度新人王大獎。
林安可今年整季一軍90場出賽，共330打數敲出105支安打，包括23發全壘打，打擊率3成18，連兩個球季單季全壘打數至少20轟，也入圍年度最有價值球員（MVP）；林安可季後取得旅外自由球員（FA）資格，聯盟今天正式公告，林安可行使旅外自由球員權利。
今年賽季間就傳出多支日職球隊關注，包括讀賣巨人、東京養樂多燕子隊、福岡軟銀鷹等隊，根據日媒報導，埼玉西武獅隊也有將林安可列入洋將補強考量。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言