中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可。資料照
林安可。資料照

繼味全龍隊徐若熙後，統一獅隊林安可也毫無意外確定行使旅外球員權利，中華職棒在今年冬天可望輸出1強投、1強打到更高殿堂圓夢。

林安可為2019年獅隊第一指名選進，當時報名選秀的守備位置為投手，但在2020年春訓的嘗試後即宣告以打者身分準備賽季，就此開啟不可思議的職棒生涯，新人年以32轟、99分打點拿下雙冠王，也是該年度新人王。

林安可在新人年的狂轟猛炸後，外界對於他究竟能否投球的關注從沒少過，早在2021年春訓時，總教練林岳平就透露，對於要專心打擊或重拾投球，有問過林安可的想法，也跟他分析利弊，期望他成為一位有能力挑戰旅外的打者，而非一個只能留在中職的投手。

林安可長年維持強打身手，如今已在中職累積112轟，確實用球棒吸引國外球團關注，在他本季結束後累積滿旅外FA年資，獅隊雖有意慰留，但林安可仍有高度旅外意願，在今天確定提出申請。

林安可 中職 中華職棒

