徐生明盃／少棒錦標賽回美濃舉辦 延續拔蘿蔔畫紙傘傳統

徐生明國際少棒錦標賽今年重返徐生明故鄉高雄美濃，恢復拔蘿蔔和畫紙傘傳統，徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤說，辦比賽過程遭遇很多挫折，感謝貴人相助，回到原點有新展望。

徐生明盃將回到原點，重返高雄美濃舉辦。「師母」謝榮瑤表示，能走到第13屆要感謝很多人，「13高雄、回歸原點」，聽到有許多參加過徐生明盃的學長們會回去分享拔蘿蔔、畫紙傘體驗，前兩屆在彰化舉辦沒能安排體驗，也聽到許多球隊期盼的回饋，加上高雄的鄉親、地方政府召喚：「該回來了」。

謝榮瑤提到，回歸美濃，也是希望讓鄉親感受到徐生明盃的溫暖，也讓美濃的能見度提高。這幾屆比賽，雖然曾遇到很多挫折，但很多鼓勵的聲音要她堅持下去，在體力、能力許可的範圍讓比賽持續辦下去，感謝很多貴人相助。

今年比賽期間自11月22日至25日，為期4天共64場賽事，來自國內外32支勁旅，將分8組進行預賽，晉級16強後採單淘汰賽制，爭取冠軍榮耀。晉級4強的隊伍，也將比照大聯盟在「羅賓森日（Jackie RobinsonDay）」穿上42號球衣，全員穿上代表徐總的85號球衣，除表達致敬，也藉此讓小朋友從比賽學到誠實的精神。

來自桃園的龜山國小棒球隊，在前12屆比賽共抱回7座冠軍，今年將再度挑戰3連霸。不過，今年8月才在威廉波特奪下LLB世界少棒冠軍的台北市東園國小棒球隊，雖然多數主力已畢業，但由冠軍教頭賴敏男領軍，實力仍不容小覷。

徐生明盃最大特色就是配合美濃的白玉蘿蔔季，安排小朋友下田體驗拔蘿蔔的樂趣，另外還有美藝繪傘，讓球員自己彩繪紙傘、帶回家作為參賽紀念，今年選手之夜也已經備好大型舞台車，要讓球員們載歌載舞同樂。

今年徐生明盃棒球教室將結合高雄在地中職球隊台鋼雄鷹球團，由教練黃甘霖率領外野手顏清浤、捕手陳世嘉、投手陳正毅等職棒球星，現身指導小球員球技。