日職／不只軟銀連火腿都要來 明年2月過招中華隊、味全龍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
火腿隊監督新庄剛志將再度率隊來台交流。資料照
火腿隊監督新庄剛志將再度率隊來台交流。資料照

台灣棒球明年將有個熱鬧的季前，繼軟銀鷹隊率先公布來台過招經典賽中華隊、中信兄弟隊後，日本火腿隊也傳出將連兩年來台，這回交手球隊為中華隊、味全龍隊。

火腿今年已經踏上台北大巨蛋，分別交手統一獅、中信兄弟隊，監督新庄剛志帶領古林睿煬、孫易磊兩位台將登台獻技。作為近年在台灣知名度最高的日職球隊，火腿明年也將繼續造訪台灣，主辦單位預計將在本月就會正式公布消息，屆時將過招中華隊、味全龍隊。

古林睿煬與孫易磊。資料照
古林睿煬與孫易磊。資料照

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，目前已敲定2月26日與軟銀打交流賽，如今再加入火腿；接著轉往日本宮崎，3月2日面對歐力士二軍，3日交手軟銀二軍，備戰3月5日在東京巨蛋正式點燃戰火的經典賽。

火腿隊重砲萬波中正有望再來台獻技。資料照
火腿隊重砲萬波中正有望再來台獻技。資料照

日本火腿 中華隊 經典賽

