聽新聞
0:00 / 0:00
日職／不只軟銀連火腿都要來 明年2月過招中華隊、味全龍
台灣棒球明年將有個熱鬧的季前，繼軟銀鷹隊率先公布來台過招經典賽中華隊、中信兄弟隊後，日本火腿隊也傳出將連兩年來台，這回交手球隊為中華隊、味全龍隊。
火腿今年已經踏上台北大巨蛋，分別交手統一獅、中信兄弟隊，監督新庄剛志帶領古林睿煬、孫易磊兩位台將登台獻技。作為近年在台灣知名度最高的日職球隊，火腿明年也將繼續造訪台灣，主辦單位預計將在本月就會正式公布消息，屆時將過招中華隊、味全龍隊。
中華隊備戰明年世界棒球經典賽，目前已敲定2月26日與軟銀打交流賽，如今再加入火腿；接著轉往日本宮崎，3月2日面對歐力士二軍，3日交手軟銀二軍，備戰3月5日在東京巨蛋正式點燃戰火的經典賽。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言