中職／桃猿遭爆「地獄級」宿舍 球團澄清：將投入更多資源

樂天桃猿隊剛風光拿下今年總冠軍，本季不斷的選手待遇問題，今天再次燒上媒體版面，球團對此作出回應，澄清球員宿舍並未如報導所稱條件不佳，而是兼具位置優越、管理便利性，也強調：「展望明年，我們將持續投入更多資源，以不斷改善訓練環境並提升選手福利。」

猿隊本季已因伙食問題屢次成為話題中心，直到冠軍加身後仍未平歇，開心奪冠之餘，二軍選手擔心這一冠讓球團認為「窮養」也能奪冠，繼續節流經營球隊，爆出二軍遷到桃園後球員宿舍堪稱「地獄等級」，不僅空間陰暗、潮濕，出入也無門禁管制，對球員的人身安全堪慮。

樂天桃猿隊聲明如下：