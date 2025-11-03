中職／桃猿遭爆「地獄級」宿舍 球團澄清：將投入更多資源
樂天桃猿隊剛風光拿下今年總冠軍，本季不斷的選手待遇問題，今天再次燒上媒體版面，球團對此作出回應，澄清球員宿舍並未如報導所稱條件不佳，而是兼具位置優越、管理便利性，也強調：「展望明年，我們將持續投入更多資源，以不斷改善訓練環境並提升選手福利。」
猿隊本季已因伙食問題屢次成為話題中心，直到冠軍加身後仍未平歇，開心奪冠之餘，二軍選手擔心這一冠讓球團認為「窮養」也能奪冠，繼續節流經營球隊，爆出二軍遷到桃園後球員宿舍堪稱「地獄等級」，不僅空間陰暗、潮濕，出入也無門禁管制，對球員的人身安全堪慮。
樂天桃猿隊聲明如下：
本球團就近期外界關於二軍宿舍及相關議題的報導，特此澄清並說明如下：
一、二軍宿舍環境與選址考量：
外界報導稱宿舍「條件不佳」實屬誤解。本宿舍大樓出入口設有門禁，安全性無虞。夜間噪音於23時後趨於平靜，不影響選手作息，衛生狀況亦符合一般標準。
本次選址考量因素包括：
地理位置優越：距離球場近，周邊餐飲、商店等生活機能完善。
管理便利性：整棟承租模式便於統一管理與安全維護，並有效提升住宿安全性。
二、沈顧問調任事宜之澄清：
關於沈顧問調任係「因預算或待遇問題」的說法並不屬實。沈顧問長期以來對二軍選手待遇改善貢獻卓著，並積極參與設備與宿舍的評估及規劃工作，其貢獻良多，本球團深表肯定。
三、訓練規劃與預算投入：
球團並未對二軍進行預算削減。相反地，我們將透過將二軍訓練基地遷移至更完善的設施，旨在提升一、二軍選手及教練團的溝通效率，並全面升級訓練設備與環境。這項投資是為了提供選手更專業、更具效率的訓練條件，進而加速年輕選手的成長與發展。
本球團自本賽季起已積極提高預算投入，目前並無因宿舍或設施因素影響訓練與比賽。部分設備改善計畫（包含副球場）預計於下個賽季開幕前完成。現階段訓練與比賽仍以主球場為主，展望明年，我們將持續投入更多資源，以不斷改善訓練環境並提升選手福利。
