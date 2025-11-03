聽新聞
中職／連MVP都害怕的男人？ 網翻「柏融大王」對山本由伸開轟精華
道奇日籍王牌山本由伸昨日以後援2.2局無失分的「神」救援，幫助道奇以5：4順利關門，拿下世界大賽冠軍2連霸，賽後他也獲頒世界大賽MVP榮譽。現效力中職台鋼獵鷹的「柏融大王」王柏融也意外成為網友熱議的對象，原因為他曾在旅日期間與當時效力歐力士的山本多次交手佔上風。
王柏融生涯從中職出發，早年效力Lamigo桃猿（現樂天桃猿），並在2015-2017年間逐步打響名氣。在2016年球季，王柏融出賽116場，在483個打數中擊出200支安打，其中有29支全壘打，打擊率高達0.414，其中安打數及打擊率皆破聯盟單季的紀錄，拿下安打王、打擊王、金手套獎、最佳十人、年度最有價值球員及年度新人王。
2017年，王柏融在當年球季出賽115場，在437個打數中擊出178支安打，其中有31支是全壘打，打擊率維持在4成左右，拿下安打王、打擊王、全壘打王、打點王、金手套獎、最佳十人及年度最有價值等7座獎項，球隊也在當年包辦上下半季冠軍，可以說是「柏融大王」最風光的一年。
2018年他獲日職北海道日本火腿鬥士青睞，前往日職征戰，只可惜他的表現卻不如中職時期出色，總計5年旅日生涯，留下打擊率0.235、15轟的成績單，後於2023年返台加盟台鋼獵鷹隊。
雖然王柏融的旅日成績並不理想，但對上當時歐力士王牌山本由伸時，他卻特別有一套，在交手的17個打數中，王柏融揮出6支安打，其中一半是長打，包含2支二壘安打、1發全壘打，對戰打擊率3成53，攻攻擊指數更是高達1.036。
昨天山本由伸拿下MVP之後，王柏融4年前砲轟山本由伸的影片再度在網路上引起球迷間討論，網友更表示王柏融是「連神都害怕的男人」。
