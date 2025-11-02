亞洲盃女棒賽台灣打線受制拿亞軍 日本完成4連霸

快訊

中央社／ 台北2日電

亞洲盃女子棒球錦標賽連4屆由台日爭冠，台灣隊今天開賽就遇狀況，讓日本單局攻下7分，台灣打線受制、無力追分，終場以0比8吞敗、拿下亞軍，日本則完成4連霸。

2025年第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽在中國杭州舉行，台灣隊今天賽前唯一1敗就是在超級循環賽（Super Round）不敵日本，今天冠軍戰兩隊再碰頭。

台灣隊先發投手王筱蒨開賽就有狀況，守備也沒能幫忙，日本隊1局下靠著失誤、盜壘、安打、滾地球先馳得點，再靠著失誤、保送、接連安打攻勢串連，單局攻下7分、奠定勝基。

台灣隊打線受制，開賽7上7下，直到3局上1人出局後陳禹璇敲出台灣隊首安，接著獲得四壞保送攻占得點圈，但缺適時一擊、沒能拿下分數。

台灣隊5局上1人出局後，雖接連敲出2支安打再度攻占得點圈，但沒能延續攻勢；日本隊6局下再添1分保險分、完成連霸。

日本隊先發投手柏崎咲和先發投7局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，完封台灣打線、奪下勝投；台灣隊先發投手王筱蒨則是投1局失7分都非責失分、吞下敗投。

季軍戰由香港與韓國交手，香港隊前4局打完2比5落後，5局上攻下3分、扳平比數，7局上靠著接連2支安打、送回超前分，終場以6比5拿下季軍。

