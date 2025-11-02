中職／遙想紅襪封王遊行 林子偉返台重溫一樣興奮

樂天桃猿隊林子偉效力大聯盟紅襪隊時期，就曾參與過封王遊行，返台後在今年終於首度隨隊奪冠，重溫榮耀時刻，林子偉認為興奮之情相同，許願明年能全家人同樂。

猿隊今天封王遊行下午1點從桃園棒球場出發，3點多才抵達桃園市政府，在吉普車上站了兩個多小時，林子偉一下車第一句話就說「好累」，但能夠與球迷分享奪冠喜悅，再累也值得。

回想2018年參加紅襪隊的封王遊行，林子偉表示，當時是一台車兩名球員及家屬，與自己同車的是貝茲（Mookie Betts），途中不少球迷想把酒丟到車上十分瘋狂，但也是因為整座城市都為了紅襪感到榮耀，想跟球迷分享喜悅。