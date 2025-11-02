快訊

謝侑芯經紀人不忍了！嘆她「不會碰毒品」 公開點名黃明志：你在隱瞞什麼

明後2天降雨最顯著！「3處」慎防大雨 未來還有另個熱帶系統發展

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

中職／遙想紅襪封王遊行 林子偉返台重溫一樣興奮

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊獲得中華職棒36年總冠軍，今天下午舉行遊行，從桃園棒球場出發一路遊行至桃園市政府，途中與球迷揮手致意。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊獲得中華職棒36年總冠軍，今天下午舉行遊行，從桃園棒球場出發一路遊行至桃園市政府，途中與球迷揮手致意。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊林子偉效力大聯盟紅襪隊時期，就曾參與過封王遊行，返台後在今年終於首度隨隊奪冠，重溫榮耀時刻，林子偉認為興奮之情相同，許願明年能全家人同樂。

猿隊今天封王遊行下午1點從桃園棒球場出發，3點多才抵達桃園市政府，在吉普車上站了兩個多小時，林子偉一下車第一句話就說「好累」，但能夠與球迷分享奪冠喜悅，再累也值得。

回想2018年參加紅襪隊的封王遊行，林子偉表示，當時是一台車兩名球員及家屬，與自己同車的是貝茲（Mookie Betts），途中不少球迷想把酒丟到車上十分瘋狂，但也是因為整座城市都為了紅襪感到榮耀，想跟球迷分享喜悅。

而現在效力道奇隊的貝茲也在今天贏得世界大賽冠軍，林子偉笑說，會傳訊息跟貝茲說恭喜，「雖然他不知道已經拿幾次冠軍了。」

樂天桃猿隊獲得中華職棒36年總冠軍，今天下午舉行遊行，從桃園棒球場出發一路遊行至桃園市政府，途中與球迷揮手致意。記者葉信菉／攝影
