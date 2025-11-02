快訊

中職／大老闆三木谷浩史看完桃猿封王戰 很想來台遊行

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊今年奪下台灣職棒大賽冠軍，今天舉辦封王遊行，桃園市長張善政（前排右十）與球隊成員在桃園市政府前與球迷合影。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊今年奪下台灣職棒大賽冠軍，今天舉辦封王遊行，桃園市長張善政（前排右十）與球隊成員在桃園市政府前與球迷合影。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊在今年拿下隊史第8座、樂天集團接手後第1座台灣大賽冠軍，今天在封王遊行中，日籍領隊牧野幸輝被球迷包圍要簽名、合照，他也透露第五戰母集團社長三木谷浩史從頭到尾看完，原本甚至有意來台參加遊行。

猿隊從年度第三打到總冠軍賽，並以五戰擊退年度第一的中信兄弟隊，牧野幸輝透露，三木谷浩史有傳訊息表達恭喜及開心情緒，「有件事情不知該不該講，封王的第五戰當天早上，社長就表達想觀看比賽，我們也想方設法讓他能夠收看。」

今天的封王遊行，三木谷浩史原本想要排開行程參加，但因工作關係無法來台，牧野幸輝解釋，社長真的是大忙人，常常在世界各地出差，就連今天也不在日本。」

而猿隊下周要在交流賽與日職樂天金鷲隊交手，到時三木谷浩史也還不確定是否來台，牧野幸輝表示：「行程都還有很多變數，我們不確定。」

遊行從桃園棒球場出發，一路經過桃園、中壢多條主要道路，最終預計下午 3 點抵達桃園市政府廣場，並舉行簽名會，與球迷一起慶祝榮耀。記者葉信菉／攝影
遊行從桃園棒球場出發，一路經過桃園、中壢多條主要道路，最終預計下午 3 點抵達桃園市政府廣場，並舉行簽名會，與球迷一起慶祝榮耀。記者葉信菉／攝影

樂天金鷲 樂天桃猿 中信兄弟

