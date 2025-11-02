中職／大老闆三木谷浩史看完桃猿封王戰 很想來台遊行

樂天桃猿隊在今年拿下隊史第8座、樂天集團接手後第1座台灣大賽冠軍，今天在封王遊行中，日籍領隊牧野幸輝被球迷包圍要簽名、合照，他也透露第五戰母集團社長三木谷浩史從頭到尾看完，原本甚至有意來台參加遊行。

猿隊從年度第三打到總冠軍賽，並以五戰擊退年度第一的中信兄弟隊，牧野幸輝透露，三木谷浩史有傳訊息表達恭喜及開心情緒，「有件事情不知該不該講，封王的第五戰當天早上，社長就表達想觀看比賽，我們也想方設法讓他能夠收看。」

今天的封王遊行，三木谷浩史原本想要排開行程參加，但因工作關係無法來台，牧野幸輝解釋，社長真的是大忙人，常常在世界各地出差，就連今天也不在日本。」