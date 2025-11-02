聽新聞
中職／對林立提複數年約 樂天領隊也要鞏固洋投戰力
樂天桃猿隊拿下台灣大賽冠軍之後，今年取得自由球員資格的黃子鵬、林承飛，明年將取得資格的林立，還有「左右護法」魔神樂、威能帝兩位洋投，動向都備受關注，樂天桃猿領隊牧野幸輝也一一回應。
對於黃子鵬等自由球員的動向，牧野幸輝表示，外界當然會關注，但並不是台灣大賽後才提出合約，其中黃子鵬更是超過一年時間在與經紀人討論，提出各種方案，「當然最後提出FA與否的決定權在選手和經紀公司，但我們這邊已經盡最大努力。」
至於明年才有資格成為自由球員的林立，牧野幸輝也強調球團有意提前留人，「我接手之後，林立續留的議題就一直是重點，我們的評估規劃就是提出複數年約，也盡早規劃。」
至於洋將方面，牧野幸輝坦言，無法像本國籍的黃子鵬或林立在季中談約，而是台灣大賽期間才向洋將的所屬經紀公司商談，「球團內部是4月開始討論，近期才進行提案，對規劃出的條件有自信。」
牧野幸輝也強調，並非只有想要續留威能帝和魔神樂，波賽樂和凱樂兩位洋投，球團也希望續留。
