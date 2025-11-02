快訊

謝侑芯經紀人不忍了！嘆她「不會碰毒品」 公開點名黃明志：你在隱瞞什麼

明後2天降雨最顯著！「3處」慎防大雨 未來還有另個熱帶系統發展

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／對林立提複數年約 樂天領隊也要鞏固洋投戰力

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊今年奪下台灣職棒大賽冠軍，下午在桃園市政府前舉行奪冠儀式，樂天桃猿領隊牧野幸輝（右）將冠軍獎盃獻給桃園市長張善政（左）。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊今年奪下台灣職棒大賽冠軍，下午在桃園市政府前舉行奪冠儀式，樂天桃猿領隊牧野幸輝（右）將冠軍獎盃獻給桃園市長張善政（左）。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊拿下台灣大賽冠軍之後，今年取得自由球員資格的黃子鵬、林承飛，明年將取得資格的林立，還有「左右護法」魔神樂、威能帝兩位洋投，動向都備受關注，樂天桃猿領隊牧野幸輝也一一回應。

對於黃子鵬等自由球員的動向，牧野幸輝表示，外界當然會關注，但並不是台灣大賽後才提出合約，其中黃子鵬更是超過一年時間在與經紀人討論，提出各種方案，「當然最後提出FA與否的決定權在選手和經紀公司，但我們這邊已經盡最大努力。」

至於明年才有資格成為自由球員的林立，牧野幸輝也強調球團有意提前留人，「我接手之後，林立續留的議題就一直是重點，我們的評估規劃就是提出複數年約，也盡早規劃。」

至於洋將方面，牧野幸輝坦言，無法像本國籍的黃子鵬或林立在季中談約，而是台灣大賽期間才向洋將的所屬經紀公司商談，「球團內部是4月開始討論，近期才進行提案，對規劃出的條件有自信。」

牧野幸輝也強調，並非只有想要續留威能帝和魔神樂，波賽樂和凱樂兩位洋投，球團也希望續留。

樂天桃猿 黃子鵬 林立

延伸閱讀

中職／猿迷聲聲喚「留下來」 黃子鵬透露FA抉擇心境

中職／黃子鵬、蘇智傑符合自由球員公告 21位A級史上新高

中職／季後FA大咖除了「老虎」 可別忘了蘇智傑和范國宸

中職／賞桃猿體驗「零分感」 兄弟搶下1勝躲過被聽牌

相關新聞

中職／遙想紅襪封王遊行 林子偉返台重溫一樣興奮

樂天桃猿隊林子偉效力大聯盟紅襪隊時期，就曾參與過封王遊行，返台後在今年終於首度隨隊奪冠，重溫榮耀時刻，林子偉認為興奮之情...

中職／大老闆三木谷浩史看完桃猿封王戰 很想來台遊行

樂天桃猿隊在今年拿下隊史第8座、樂天集團接手後第1座台灣大賽冠軍，今天在封王遊行中，日籍領隊牧野幸輝被球迷包圍要簽名、合...

中職／對林立提複數年約 樂天領隊也要鞏固洋投戰力

樂天桃猿隊拿下台灣大賽冠軍之後，今年取得自由球員資格的黃子鵬、林承飛，明年將取得資格的林立，還有「左右護法」魔神樂、威能...

中職／猿迷聲聲喚「留下來」 黃子鵬透露FA抉擇心境

樂天桃猿隊今天舉辦封王遊行，取得自由球員資格的黃子鵬在遊行路上不斷聽到球迷高喊「留下來」，讓他感受到幸福，至於是否行使還...

樂天桃猿封王遊行千人夾道歡迎 林立：感謝球迷相挺

中職樂天桃猿今年奪下台灣職棒大賽冠軍，桃園市政府與球團今天舉辦「封王遊行」，車隊從桃園棒球場出發，行經中壢銀河廣場、仁海...

影／桃猿封王遊行 球迷塞滿街道慶祝

樂天桃猿今年奪下台灣職棒大賽冠軍，不僅是隊史第 8 冠，更是相隔 6六年再次奪冠，今天球團舉辦冠軍遊行，球迷一路塞滿街道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。