中職／猿迷聲聲喚「留下來」 黃子鵬透露FA抉擇心境

樂天桃猿隊今天舉辦封王遊行，取得自由球員資格的黃子鵬在遊行路上不斷聽到球迷高喊「留下來」，讓他感受到幸福，至於是否行使還要跟經紀公司討論。

黃子鵬連續五年投滿百局，是近年少見表現穩定的本土投手，也成為今年自由球員市場熱門人選，黃子鵬表示：「對於職棒選手，有這樣的機會很難得，有些人打一輩子不一定有這個機會。每個人對這件事的看法不同，就是一個權利跟機會。」

對於遊行時兩旁猿迷聲聲喚，黃子鵬也說，自己很感謝一路以來支持的球迷，無論是支持球隊或個人，「打球的時候就覺得，有朝一日能有這樣的球迷支持很幸福，也告訴自己要更努力，在場上把態度拿出來。」

而是否會行使自由球員資格，黃子鵬坦言還是要跟經紀公司討論利弊，「對於未來還沒發生的事，目前還不能回應太多，要跟經紀公司討論再決定。」