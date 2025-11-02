中職／猿迷聲聲喚「留下來」 黃子鵬透露FA抉擇心境
樂天桃猿隊今天舉辦封王遊行，取得自由球員資格的黃子鵬在遊行路上不斷聽到球迷高喊「留下來」，讓他感受到幸福，至於是否行使還要跟經紀公司討論。
黃子鵬連續五年投滿百局，是近年少見表現穩定的本土投手，也成為今年自由球員市場熱門人選，黃子鵬表示：「對於職棒選手，有這樣的機會很難得，有些人打一輩子不一定有這個機會。每個人對這件事的看法不同，就是一個權利跟機會。」
對於遊行時兩旁猿迷聲聲喚，黃子鵬也說，自己很感謝一路以來支持的球迷，無論是支持球隊或個人，「打球的時候就覺得，有朝一日能有這樣的球迷支持很幸福，也告訴自己要更努力，在場上把態度拿出來。」
而是否會行使自由球員資格，黃子鵬坦言還是要跟經紀公司討論利弊，「對於未來還沒發生的事，目前還不能回應太多，要跟經紀公司討論再決定。」
遊行過程中，黃子鵬特別打視訊電話給已經返國的洋投威能帝，那是因為今天上西文課時老師給了驚喜，讓他與威能帝視訊通話，當時就約好遊行時間，讓辛苦一年的威能帝也能感受喜悅。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言