樂天桃猿封王遊行千人夾道歡迎 林立：感謝球迷相挺

中職樂天桃猿今年奪下台灣職棒大賽冠軍，桃園市政府與球團今天舉辦「封王遊行」，車隊從桃園棒球場出發，行經中壢銀河廣場、仁海宮、慈護宮，最後至市府前廣場，上千球迷沿途夾道歡迎，場面盛大。

為慶祝樂天桃猿奪冠，市府體育局與農業局也推出多項優惠活動。全市國民運動中心將於11月3、4日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」同步推出免運優惠、好物折扣、抽3C好禮，與市民共享封王喜悅。

今天封王遊行從桃園棒球場出發，一路經過桃園、中壢多條主要道路，最終抵達市府前廣場，並舉行簽名會。

樂天桃猿隊長林立表示，之前都是在球場的見面會跟球迷見面，今年坐著吉普車向大家打招呼，非常不一樣；球隊第六年拿到冠軍，感謝球迷進場為樂天加油，接下來的比賽中會繼續贏球。

桃園市長張善政表示，這次樂天奪冠告訴大家，世界上沒有做不到的事，樂天桃猿越戰越勇，尤其最後一戰更是扣人心弦，接下來桃園將擁有自己的巨蛋，目前已規畫，「桃園不只要孵蛋，更要把蛋養得漂亮。」