影／桃猿封王遊行 球迷塞滿街道慶祝

樂天桃猿今年奪下台灣職棒大賽冠軍，不僅是隊史第 8 冠，更是相隔 6六年再次奪冠，今天球團舉辦冠軍遊行，球迷一路塞滿街道，球員也向球迷揮手致意。

遊行從桃園棒球場出發，一路經過桃園、中壢多條主要道路，最終預計下午 3 點抵達桃園市政府廣場，並舉行簽名會，與球迷一起慶祝榮耀。