影／桃猿封王遊行 球迷塞滿街道慶祝

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
樂天桃猿今年奪下台灣職棒大賽冠軍，不僅是隊史第 8 冠，更是相隔 6六年再次奪冠，今天球團舉辦冠軍遊行，球迷一路塞滿街道，球員也向球迷揮手致意。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿今年奪下台灣職棒大賽冠軍，不僅是隊史第 8 冠，更是相隔 6六年再次奪冠，今天球團舉辦冠軍遊行，球迷一路塞滿街道，球員也向球迷揮手致意。

遊行從桃園棒球場出發，一路經過桃園、中壢多條主要道路，最終預計下午 3 點抵達桃園市政府廣場，並舉行簽名會，與球迷一起慶祝榮耀。

桃園市長張善政表示，桃猿隊的奪冠告訴我們世界上沒有不可能的事，網路上說從地獄爬起來的人最可怕，就是樂天桃猿隊。

樂天桃猿今年奪下台灣職棒大賽冠軍，今天舉辦封王遊行，桃園市長張善政（前排右十）與球隊成員在桃園市政府前與球迷合影。記者葉信菉／攝影
遊行從桃園棒球場出發，一路經過桃園、中壢多條主要道路，最終預計下午 3 點抵達桃園市政府廣場，並舉行簽名會，與球迷一起慶祝榮耀。記者葉信菉／攝影
