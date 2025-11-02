聽新聞
MLB／大谷翔平「中3日」挨三分彈 2.1局退場臉上露疲態
道奇隊日本球星大谷翔平間隔三天再次投打二刀流登板，今天在世界大賽關鍵第七戰扛起先發，然而臉上明顯露出疲態，被比切特（Bo Bichette）敲出一發三分砲後，僅投2.1局就退場，但仍繼續維持打者身分。
大谷翔平從第一局開始變化球就控球不穩，1出局、一壘有人時，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在2好3壞後預期會是壞的變化球，但大谷速球塞進好球帶，讓他站著不動被三振，一壘的史布林格（George Springer）也提前起跑被抓到，形成雙殺。
第2局大谷翔平又因為保送及被敲2支安打，在2出局後浮現滿壘危機，而他成功三振掉希曼尼茲（Andres Gimenez），也罕見地在投手丘上大吼，展現情緒。
然而第3局大谷翔平失守，開局又被史布林格敲出安打，接著因為短打推進、暴投上三壘，大谷故意四壞保送小葛雷諾想拚雙殺機會，但一顆失投滑球被比切特轟出全壘打牆，讓藍鳥隊取得3：0領先，大谷也因此退場。
大谷翔平今天雖然有3球投破100英哩、最快球速100.9英哩，但變化球控球問題影響，投51球有26球都是速球，讓藍鳥相對好掌握，結果是2.1局被敲5支安打、失3分，另有3次三振、2次四壞保送。
