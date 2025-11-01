快訊

中職／桃猿封王遊行加碼！河智媛、禹洙漢當天來回太有心

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天女孩韓籍成員河智媛、禹洙漢驚喜宣布將參加封王遊行。圖／樂天桃猿隊提供
樂天女孩韓籍成員河智媛、禹洙漢驚喜宣布將參加封王遊行。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿勇奪2025中華職棒總冠軍，樂天女孩韓籍成員河智媛、禹洙漢也在11月1日驚喜宣布，將於2日現身桃園參加封王遊行，消息一出立刻在社群掀起熱議。韓方經紀人多慧透露：「她們原本對沒能參加台灣大賽感到很遺憾，這次能夠出席真的非常開心！」

河智媛與禹洙漢因同時肩負韓職韓華鷹季後賽的應援任務，在台灣大賽期間無法來台，只能透過社群為樂天桃猿集氣加油，並表達「無法親臨現場的遺憾」。

不過就在韓華鷹的季後賽之旅於10月31日止步後，兩人立刻調整行程，於11月1日上午在Instagram限時動態驚喜宣布：「明天見！」為樂天封王喜事再添高潮。

韓方經紀人多慧說明：「其實如果韓華鷹被淘汰，原本就有預備的其他行程，但兩人都堅持想親自來台灣、和球迷們一起慶祝，所以臨時改動了行程。」河智媛與禹洙漢將於11月2日當天來回，展現滿滿誠意與熱情，被粉絲大讚「真的太挺樂天了！」

對於樂天封王，河智媛開心表示：「在第一個賽季就能與樂天一起奪冠，我覺得非常榮幸。希望之後也能持續作為樂天隊的一員應援，下個賽季也一起加油吧！」

禹洙漢則感性地說：「雖然自己有很多不熟練、也有很多不足，但真的非常感謝一路支持到最後的粉絲們。沒能在奪冠那一刻一起在場，心裡留下了很多遺憾。」她也坦言，同時兼顧韓國與台灣活動確實辛苦，「大家一直關心我、沒有忘記我，真的非常感謝。多虧你們的愛，我才能順利完成這個賽季！我愛你們！」

樂天封王遊行將於11月2日中午在桃園熱烈登場，下午活動從桃園棒球場出發，最終抵達桃園市政府廣場。屆時樂天女孩與應援團紛紛出動。

樂天應援團陣容包括猿氣、大聖、籃籃、Aby、GGG、Rina、壯壯、阿杰、苡萱、艾融、曲曲、筠熹、岱縈、河智媛、禹洙漢、卉妮、孟潔、琳妲、若潼、宋宋、熊霓、穎樂、芷軒、Nikki、小紫、高橋佳帆、溫妮、沈珈妤、Kira、崔荷潾、Mika、彭彭、笑笑、丘薆、貝佳頤、陳伊、曉帆、筱晴（市政府）、禹菡（市政府）、廉世彬（市政府）。

抵達市府廣場後，樂天女孩將帶來精彩開場表演，並有市長致詞等慶祝活動，「樂天三本柱」也將合體在市政府與大家同樂，最後於16點10分開始選手簽名會。

