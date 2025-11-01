翁章梁參加運動醫學研討會 預告台灣燈會辦Team Taiwan職棒大遊行

嘉義長庚醫院今天舉辦運動醫學研討會，探討棒球運動傷害防治及臨床治療新進展，縣長翁章梁受邀參加開幕式，肯定醫院與學校合作以科技化方式訓練球員，也宣布明年台灣燈會將以職棒為主題舉辦一場「Team Taiwan大遊行」，讓台灣燈會與體育運動結合。

翁章梁說，競技體育有很大魅力，能夠團結國家士氣，吸引所有人一起看比賽，嘉義縣明年將舉辦全國中等學校運動會，也會舉辦台灣燈會，到時候會以職棒為主題規畫一場「Team Taiwan大遊行」，讓台灣燈會與體育運動結合，展現不同風貌與魅力。

翁章梁也說，運動員的生命非常重要，要靠運動醫學來保護運動員，避免在高強度訓練中產生傷害，斷送運動生涯，衛生局今年推出奪金精進計畫，邀集中正大學運動競技學系老師，並結合嘉義長庚醫院等資源，讓選手以現代科技方式訓練，防止運動傷害。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗說，嘉義被譽為「棒球的故鄉」，起源於日治時期嘉農棒球隊傳奇歷史，象徵台灣棒球精神起點與嘉義人共同驕傲，在嘉義以棒球為主題舉辦運動醫學研討會意義非凡，展現長庚運動醫學團隊對本土運動文化的深厚支持。