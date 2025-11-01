日職／林家正蹲捕姿勢成話題 火腿捕手：想好好學習

台灣捕手林家正穿著運動家隊時期的綠色護具，以練習生身分參加火腿隊的秋季訓練，田宮裕涼、進藤勇也兩位捕手也在一旁交流，學習「坐著傳球」的美式風格。

林家正在去年為中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍，過去曾效力響尾蛇、藍鳥、運動家隊等美職體系球隊，今年球季結束後成為自由球員，參加火腿隊秋訓有著挑戰日本職棒的想法。

日職捕手多半以左膝著地的方式接捕，注重穩定性，而林家正卻是以右膝著地，更方便能夠快速轉換成蹲坐的傳球姿勢，防止盜壘對手盜壘，這就是所謂的「坐著傳球」。

接受《Sponichi Annex》訪問時，田宮裕涼表示：「現在大聯盟主流是右膝著地構築接捕姿勢。比起用腳步跨步傳球，這樣的傳球動作是最快的。真的很有『海外風格』。」

曾效力於水手隊等球團、現任軟銀隊CBO的城島健司也是以「坐著傳球」的動作而聞名，火腿隊投捕教練山田勝彥指出：「以前如果那樣傳出暴投，會被說是『懶散的動作』。但現在時代不同了。田宮與進藤的臂力都很強，應該能做到。」

對年輕捕手們而言，這也是一段能與曾在美國打球的林家正交流、交換情報的寶貴時期。田宮笑著說：「我很想好好學習。」