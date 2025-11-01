快訊

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典！曾在國民黨開講批馬英九「這位先生」

包小柏最懂失去愛女的痛 用AI療癒自己也陪伴悲傷的人

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／林家正蹲捕姿勢成話題 火腿捕手：想好好學習

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣捕手林家正參加火腿隊秋訓，與火腿隊捕手交流蹲捕姿勢。圖／擷取自GAORA SPORTS影片
台灣捕手林家正參加火腿隊秋訓，與火腿隊捕手交流蹲捕姿勢。圖／擷取自GAORA SPORTS影片

台灣捕手林家正穿著運動家隊時期的綠色護具，以練習生身分參加火腿隊的秋季訓練，田宮裕涼、進藤勇也兩位捕手也在一旁交流，學習「坐著傳球」的美式風格。

林家正在去年為中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍，過去曾效力響尾蛇、藍鳥、運動家隊等美職體系球隊，今年球季結束後成為自由球員，參加火腿隊秋訓有著挑戰日本職棒的想法。

日職捕手多半以左膝著地的方式接捕，注重穩定性，而林家正卻是以右膝著地，更方便能夠快速轉換成蹲坐的傳球姿勢，防止盜壘對手盜壘，這就是所謂的「坐著傳球」。

接受《Sponichi Annex》訪問時，田宮裕涼表示：「現在大聯盟主流是右膝著地構築接捕姿勢。比起用腳步跨步傳球，這樣的傳球動作是最快的。真的很有『海外風格』。」

曾效力於水手隊等球團、現任軟銀隊CBO的城島健司也是以「坐著傳球」的動作而聞名，火腿隊投捕教練山田勝彥指出：「以前如果那樣傳出暴投，會被說是『懶散的動作』。但現在時代不同了。田宮與進藤的臂力都很強，應該能做到。」

對年輕捕手們而言，這也是一段能與曾在美國打球的林家正交流、交換情報的寶貴時期。田宮笑著說：「我很想好好學習。」

林家正 火腿 運動家

延伸閱讀

日職／林家正參與火腿秋訓獲關注 日媒：他的目標是加入日職

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

中職／悍將林哲瑄穿上火腿球衣 參與二軍秋訓培養教練技能

日職／軟銀連2年闖總冠軍賽 古林睿煬火腿首賽季結束

相關新聞

日職／林家正蹲捕姿勢成話題 火腿捕手：想好好學習

台灣捕手林家正穿著運動家隊時期的綠色護具，以練習生身分參加火腿隊的秋季訓練，田宮裕涼、進藤勇也兩位捕手也在一旁交流，學習...

日職／林家正參與火腿秋訓獲關注 日媒：他的目標是加入日職

林家正現身日本職棒火腿隊秋訓營吸引關注視線，日本媒體報導，林家正的目標是在日本職棒打球，因此決定參加這次秋訓營。

中職／三大獎入圍名單公布2投1打爭MVP 2悍將代表出席頒獎典禮

中華職棒頒獎典禮將於11月5日在高雄萬豪酒店登場，將在當天開獎的年度三大獎，入圍名單揭曉，年度MVP將上演2位超強洋投與...

高球／富邦長春公開賽托馬倫輕鬆2連霸 鍾春興超級長春組稱王

泰國籍的衛冕冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）今天在2025富邦長春公開賽第三輪決賽重演去年戲碼，開賽後持...

中職／樂天桃猿封王！遊行簽名會周日午後登場 一圖看懂行經路線

樂天桃猿以4勝1敗擊敗中信兄弟，奪下中華職棒年度總冠軍。為與球迷共享榮耀，球團將於11月2日下午舉辦「樂天桃猿封王遊行暨...

中職／味全龍感謝祭再來看一眼徐若熙 小龍女韓籍三本柱不缺席

味全龍本季主場進場球迷69萬7087人，平均每場1萬1618人，雙雙創下隊史新高，為了感謝球迷熱情支持，配合台北大巨蛋「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。