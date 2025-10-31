快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

日職／林家正參與火腿秋訓獲關注 日媒：他的目標是加入日職

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林家正以練習生身分加入火腿秋訓。圖／取自火腿官方社群
林家正以練習生身分加入火腿秋訓。圖／取自火腿官方社群

林家正現身日本職棒火腿隊秋訓營吸引關注視線，日本媒體報導，林家正的目標是在日本職棒打球，因此決定參加這次秋訓營。

台灣球迷今天在火腿秋訓營畫面中注意到一張熟面孔，正是28歲台灣捕手林家正，「北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團」隨後公布消息：「今天起，來自台灣的林家正選手以練習生身分參加秋訓。」

日本媒體包括體育報知、日刊體育都報導了相關消息，介紹他是去年世界12強棒球賽從戶鄉翔征手中敲出全壘打的台灣捕手，「目前是自由球員，他的目標是加入日本職棒。」這回是以測試選手的身分加入秋訓，預計待到11月3日。

林家正過去旅美，闖蕩小聯盟6季，今年7月底遭到運動家隊釋出，轉戰獨立聯盟打拚，他在去年12強賽扮演中華隊奪冠路上的心靈捕手，支撐起投手場場好投，獲得高度關注。今年握有狀元籤的台鋼雄鷹隊，與他接洽遭到婉拒，是否會在明年回歸台灣戰場依然是各界關注話題，而明年選秀將由富邦悍將隊優先選人。

