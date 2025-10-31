中職／三大獎入圍名單公布2投1打爭MVP 2悍將代表出席頒獎典禮

中華職棒頒獎典禮將於11月5日在高雄萬豪酒店登場，將在當天開獎的年度三大獎，入圍名單揭曉，年度MVP將上演2位超強洋投與林安可的競爭。

年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿隊朱承洋、張閔勛以及富邦悍將隊李吳永勤。朱承洋去年受到傷勢影響整季未出賽，今年成為教練團倚重的後援戰力，本季出賽51場，總計50.1局的投球，拿下15次中繼成功、13次救援成功，防禦率1.25、每局被上壘率0.95，寫下生涯最佳成績。

中華職棒聯盟公布年度三大獎入圍名單。圖／中華職棒提供

張閔勛在職棒第10個球季迎來生涯代表作，扮演猿隊主戰捕手，打擊表現顯著提升，本季出賽95場、298打數、敲出89支安打、4支全壘打與34分打點，守備方面繳出565次刺殺、38次助殺與0.995守備率，多項數據皆較往年進步，攻守俱佳。李吳永勤今年改披藍袍轉戰悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數創新高來到56場，總計42.1局送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。

年度最佳新人獎入圍者包括悍將林栚呈、台鋼雄鷹隊林詩翔以及統一獅隊髙塩將樹。林栚呈於今年4月底升上一軍後迅速站穩牛棚角色，尤其下半季表現亮眼，連續16場後援出賽、14.2局無失分，本季共出賽45場，繳出7次中繼成功、3次救援成功，防禦率1.76、每局被上壘率0.95，成績亮眼，成功入圍年度新人獎。

林詩翔扛起雄鷹終結者重任，整季出賽為聯盟投手中最多的60場，總計60.1局的投球，防禦率1.79、每局被上壘率1.08，以30次救援成功拿下救援王頭銜，是本屆新人王呼聲最高的熱門人選之一。髙塩將樹雖為外籍球員，但因符合「永田條款」，在台居住滿5年並於業餘球隊效力滿3年，得視同本國籍球員，具備新人王票選資格，本季出賽51場、繳出防禦率1.64、每局被上壘率0.96，並以25次中繼成功奪下中繼王殊榮，優異表現同樣受到矚目。

年度最有價值球員入圍者包括統一獅隊林安可、樂天桃猿隊威能帝、中信兄弟隊羅戈。林安可本季繳出105支安打、23支全壘打、73分打點的亮眼成績，打擊三圍0.318、0.397、0.603，整體攻擊指數達1.000，是獅隊不可或缺的重砲主力。

威能帝今年26場先發共投170局，送出168次三振，拿下15勝2敗，勇奪勝投王與三振王兩大獎項，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，展現極強壓制力，是猿隊挺進季後賽的重要功臣。羅戈本季25場先發出賽，17場優質先發，累積156.1局投球，失41分，其中32分為自責分，防禦率1.84、每局被上壘率1.04，戰績11勝7敗，不僅奪下防禦率王，更是年度最有價值球員的強力競爭者之一。

今年10座投打數據類獎項由5隊瓜分，獨缺悍將，票選類的最佳十人、金手套各位置競爭，悍將選手合計拿到3分，至聯盟今天公布李吳永勤入圍進步獎、林栚呈入圍新人王後，確定悍將今年不會缺席頒獎典禮。