中職／味全龍感謝祭再來看一眼徐若熙 小龍女韓籍三本柱不缺席

味全龍本季主場進場球迷69萬7087人，平均每場1萬1618人，雙雙創下隊史新高，為了感謝球迷熱情支持，配合台北大巨蛋「拾光祭」系列活動，味全龍球團盛大舉辦「味全龍2025年度感謝祭」，邀請所有龍迷一同參與，活動將於11月23日下午2點到8點在台北大巨蛋隆重登場，當日下午1點起開放進場，歡迎球迷與龍隊球員近距離互動，共度充滿歡樂與感動的一天。

感謝祭門票將於11月10日起在「味全龍官方售票網」開放購票，本次活動共有三種票券方案可供選擇，包含600元的一般入場券、可提前進入草地參加各項活動的1000元優先體驗券(限量1000名)，以及可在大巨蛋草地享有專屬帳篷體驗的6000元帳篷套組（限量10組），提供球迷選擇最合適的參加方式。

活動當天，包括即將旅外的王牌投手徐若熙，以及吉力吉撈．鞏冠、林智勝等人氣球員都將熱情參與，啦啦隊「小龍女」包含李多慧在內的韓援三本柱也將全員出席，為球迷粉絲帶來精心準備的表演炒熱全場氣氛。

活動現場規畫五大區域，包括球員、啦啦隊與歌手表演舞台區、草地漫遊體驗區、球隊設施參觀區、餐飲贈品服務區與特殊報名活動區，滿足球迷盡情與球員、啦啦隊互動與多元的娛樂餐飲需求。同時，味全龍商店也在現場推出限時回饋活動，常態商品全館8折、特賣商品65折，並加碼單筆消費滿額即可抽簽名球衣等大獎。