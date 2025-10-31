棒球／與台灣有緣！辰己涼介隨金鷲來台打交流賽 啦啦隊陣容也揭曉

由新科中職冠軍樂天桃猿隊擔任地主的「2025桃園亞洲職棒交流賽」，將於11月7日至9日在桃園棒球場登場，猿隊將以總冠軍隊伍的榮耀出擊，也將迎戰日本職棒樂天金鷲、韓國職棒KT巫師隊。凡購買內野熱區門票者即可獲入場禮，價值780元的賽事紀念Tee，全區門票持續於ibon售票系統（https://ibontw.com/TYN_APBES）熱賣中。

樂天金鷲繼首波公布三位台將宋家豪、蕭齊、陽柏翔，以及陣中主力球員小深田大翔、太田光、莊司康誠與藤井聖將來台參賽後，本次訪台名單中出現多名一軍球員，更帶來重磅好消息：陣中主力辰己涼介和投手今野龍太也確定隨隊來台參賽。

辰己涼介是本次賽事最大亮點之一，他不僅是頂尖球員，擁有2023年金手套獎和2024年安打王的頭銜，更因為在2024年世界12強賽期間，公開喊話「如果我們輸掉12強賽，我就改當投手」，而成為台灣體壇的熱門話題人物，為本次台日交流賽增添了無數亮點與話題性。

今野龍太則是球隊重要投手戰力，在職棒生涯中多以中繼出賽，2025年賽季繳出防禦率3.61、5次中繼。今野龍太作為東北樂天金鷲陣中經驗豐富且能在緊急時刻穩住陣腳的關鍵投手，他的參戰也將讓本次台日交流賽的投打對決更具看頭。

本次交流賽由桃園市政府主辦，桃園棒球場為主場，為彰顯「在地主場」應援優勢，11月7日開幕日將由兩支桃園在地職業球隊專屬啦啦隊的重量級聯名，不僅突破了棒球與排球領域的界線，也展現桃園職業運動的堅強應援實力。

桃園雲豹飛將排球隊專屬的「桃氣女孩」朴星垠、金佳垠、和琪、蔓妮、邦妮、羽娜、草莓攜手跨界演出，加入應援陣容。圖／主辦單位提供

豪華陣容曝光，此次應援合體集結共12位的超豪華陣容，由5位地主樂天桃猿棒球隊專屬的「樂天女孩」卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤領軍，與7位桃園雲豹飛將排球隊專屬的「桃氣女孩」朴星垠、金佳垠、和琪、蔓妮、邦妮、羽娜、草莓攜手跨界演出，豪華女孩陣容將同場飆舞，為開幕戰帶來最強勁的視覺震撼與應援氣場。

桃氣女孩陣中的兩位韓籍成員朴星垠和金佳垠，將在日韓對戰首日率先登場，與場邊助陣的韓國KT巫師啦啦隊Lady Wiz遙相呼應，這場台灣啦啦隊中「韓籍女神」與韓職頂級啦啦隊之間的隔空應援較勁，勢必成為開幕戰場邊熱門話題之一。

本次交流賽為回饋球迷熱情，滿足與啦啦隊近距離互動的願望，除了推出限定周邊外，更特別規劃了台日韓三隊啦啦隊共同參與的賽前見面會，而「桃氣女孩」也將於開幕日當天合體加入見面會陣容。