日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與
日本火腿隊台灣面孔再加一人，火腿球團證實，林家正以練習生身分參加秋訓，他已穿上火腿練習衣、球帽，在艾斯康球場亮相。
台灣球迷在火腿秋訓營畫面中注意到一張熟面孔，對於林家正出現在火腿陣中充滿好奇，「北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團」隨後公布消息：「今天起，來自台灣的林家正選手以練習生身分參加秋訓。」
28歲林家正闖蕩小聯盟6季，今年7月底遭到運動家隊釋出，轉戰獨立聯盟打拚，他在去年世界12強棒球賽扮演中華隊奪冠路上的心靈捕手，支撐起投手場場好投，獲得高度關注。今年握有狀元籤的台鋼雄鷹隊，與他接洽遭到婉拒，是否會在明年回歸台灣戰場依然是各界關注話題，而明年選秀將由富邦悍將隊優先選人。
