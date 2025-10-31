中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。聯合報系資料照
徐若熙。聯合報系資料照

味全龍隊徐若熙行使海外自由球員權利，吸引各隊目光，昨晚剛結束日本大賽的軟銀鷹、阪神虎隊，也是「奪熙」候選，日本媒體更曝光軟銀可能開出的價碼，為3年10億日圓（約台幣2億元）外帶激勵獎金。

明天就要滿25歲的徐若熙，已是中職最具主宰力的本土投手，今年場場登板吸引美日球團到場緊盯，隨著正式提出海外FA申請，這位「味全至寶」搶人大戰開跑。

日本媒體今年已在包括歐力士、火腿等隊賽季落幕之際，盤點新球季外援戰力時，都點名徐若熙將是爭取目標；昨天日本大賽落幕，軟銀以4勝1敗擊敗阪神奪冠，日本媒體也雙雙報導這兩支聯盟優勝球隊對徐若熙的興趣。

日刊體育報導，阪神正在考慮爭取徐若熙，作為新球季的外援戰力；Sponichi Annex報導，軟銀今年多次赴台灣觀察徐若熙，包括球團高層也曾親自前往，儘管會有多支海外球團都會對徐若熙有興趣，但軟銀計畫開出一份3年10億日圓合約，外帶激勵獎金，表達球隊的誠意。

徐若熙 軟銀 阪神虎

