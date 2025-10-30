日職／總冠軍賽野村勇延長賽超前轟 軟銀鷹抱回總冠軍

日本職棒總冠軍賽今天進行G5，已聽牌的福岡軟銀鷹隊在8局上靠著柳田悠岐轟2分砲追平，11局上野村勇再敲超前陽春彈，最終軟銀以3比2擊退阪神虎隊，奪下睽違5年的冠軍。

日職總冠軍賽（日本大賽）於25日開打，採取7戰4勝制，首戰軟銀以1比2不敵阪神，不過隔天軟銀以10比1扳回一城，第3戰、第4戰軟銀分別以2比1、3比2搶勝，搶下3連勝、取得聽牌優勢。

今天在阪神主場甲子園球場進行第5戰，2局下阪神率先展開攻勢，大山悠輔、高寺望夢選到保送後，坂本誠志郎敲出安打，攻下1分；5局下大竹耕太郎、近本光司、佐藤輝明接連敲出安打，阪神取得2比0領先。

不過，軟銀的柳田悠岐在8局上轟出2分砲，一棒追平，雙方鏖戰到延長賽11局上，軟銀靠著野村勇轟出陽春砲，最終以3比2擊退阪神，以4勝1敗取得總冠軍，軟銀睽違5年再奪下「日本一」總冠軍殊榮，也是隊史第12次稱霸日本。

日本大賽系列戰MVP山川穗高獲得，他在系列戰連續3場比賽開轟，5場比賽貢獻了7分打點。山川穗高接受日本媒體訪問時表示：「真的是連續幾場比賽都充滿緊張感，每一場都讓我心跳加速，我覺得大家在這一年之中實力都進步了很多，明年一定能成為更強、更好的球隊。」

軟銀總教練小久保裕紀表示：「很高興能和中央聯盟第1名的阪神虎隊，打出5場讓人喘息不過來的比賽。」雖然軟銀去年也打進日本大賽，不過最後敗給橫濱DeNA隊，小久保裕紀說：「今年終於能完成日本一的目標，能向球迷報告這個好消息，真的鬆了一口氣。」