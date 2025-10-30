中職／金手套獎得主出爐 江坤宇史上首位6連霸內野手
中華職棒金手套獎得主今天出爐，共有4位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛守備，成為中職史上首位達成6連霸的內野手。
台鋼雄鷹隊洋投後勁本季出賽25場，在52次守備機會中，完成12次刺殺、39次助殺，守備率0.981，繼2021年後再度奪得投手金手套獎。
味全龍隊捕手蔣少宏共566次守備機會，497次刺殺、66次助殺及32次阻殺，阻殺率0.457，守備率0.995，順利拿下生涯第2座捕手金手套獎。
今年內野4位得主皆以穩健守備和優異成績獲得一致肯定。兄弟隊許基宏本季在一壘防區770次守備機會，貢獻698次刺殺、66次助殺，守備率0.992，拿下生涯第三座一壘手金手套獎。龍隊李凱威穩居球隊主力二壘手，全季601次守備機會、242次刺殺、355次助殺、僅4次失誤，守備率0.993，完成二壘手金手套獎4連霸。
台鋼雄鷹隊吳念庭為首次奪獎，本季在三壘防區173次守備機會，完成57次刺殺、113次助殺，守備率0.983，奪下生涯首座金手套獎。江坤宇今年共484次守備機會，197次刺殺、282次助殺，僅5次失誤，守備率0.990，以滿分230分的成績完成游擊手金手套獎6連霸。
外野手競爭激烈，龍隊郭天信本季346次守備機會，完成333次刺殺、11次助殺，守備率0.994，刷新個人最佳紀錄，勇奪生涯第4座外野手金手套。兄弟隊岳政華242次守備機會，236次刺殺、5次助殺、僅1次失誤，守備率0.996，成功蟬聯金手套榮耀。統一獅陳傑憲167次守備機會，161次刺殺、6次助殺，繳出完美守備率1.000，連續4年榮獲外野手金手套獎。
年度最佳美技獎由球迷票選產生，今年共有12支精采守備入圍決選，最終由江坤宇獲獎。該場比賽中，龍隊打者劉基鴻擊出游擊方向滾地球，江坤宇反手滑接後迅速起身，精準傳向一壘完成刺殺，展現金手套級頂尖身手，獲得球迷一致肯定，最終榮獲年度「Nice Play」殊榮。
中職金手套獎分數
投手：1. 後勁 132分 2.蒙德茲 110分
捕手：1.蔣少宏 188分 2.高宇杰 104分
一壘手：許基宏 202分
二壘手：1. 李凱威 226分 2.岳東華 104分
三壘手：1.吳念庭 206分 2.劉基鴻 92分
游擊手：1. 江坤宇 230分 2. 曾子祐 62分
外野手：1. 郭天信 186分 2. 岳政華 83分 3. 陳傑憲 45分 4. 宋晟睿 30分
註：僅列獲獎者及次一名選手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言