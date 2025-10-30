中職／金手套獎得主出爐 江坤宇史上首位6連霸內野手

中華職棒金手套獎得主今天出爐，共有4位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛守備，成為中職史上首位達成6連霸的內野手。

台鋼雄鷹隊洋投後勁本季出賽25場，在52次守備機會中，完成12次刺殺、39次助殺，守備率0.981，繼2021年後再度奪得投手金手套獎。

味全龍隊捕手蔣少宏共566次守備機會，497次刺殺、66次助殺及32次阻殺，阻殺率0.457，守備率0.995，順利拿下生涯第2座捕手金手套獎。

今年內野4位得主皆以穩健守備和優異成績獲得一致肯定。兄弟隊許基宏本季在一壘防區770次守備機會，貢獻698次刺殺、66次助殺，守備率0.992，拿下生涯第三座一壘手金手套獎。龍隊李凱威穩居球隊主力二壘手，全季601次守備機會、242次刺殺、355次助殺、僅4次失誤，守備率0.993，完成二壘手金手套獎4連霸。

台鋼雄鷹隊吳念庭為首次奪獎，本季在三壘防區173次守備機會，完成57次刺殺、113次助殺，守備率0.983，奪下生涯首座金手套獎。江坤宇今年共484次守備機會，197次刺殺、282次助殺，僅5次失誤，守備率0.990，以滿分230分的成績完成游擊手金手套獎6連霸。

外野手競爭激烈，龍隊郭天信本季346次守備機會，完成333次刺殺、11次助殺，守備率0.994，刷新個人最佳紀錄，勇奪生涯第4座外野手金手套。兄弟隊岳政華242次守備機會，236次刺殺、5次助殺、僅1次失誤，守備率0.996，成功蟬聯金手套榮耀。統一獅陳傑憲167次守備機會，161次刺殺、6次助殺，繳出完美守備率1.000，連續4年榮獲外野手金手套獎。

年度最佳美技獎由球迷票選產生，今年共有12支精采守備入圍決選，最終由江坤宇獲獎。該場比賽中，龍隊打者劉基鴻擊出游擊方向滾地球，江坤宇反手滑接後迅速起身，精準傳向一壘完成刺殺，展現金手套級頂尖身手，獲得球迷一致肯定，最終榮獲年度「Nice Play」殊榮。

