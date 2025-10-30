中職／台日韓再度齊聚冬季聯盟 啦啦隊女孩組成「台灣應援團」

2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打，今年集結台、日、韓5支球隊進行對戰，包含季後賽在內共44場賽事，將於高雄澄清湖棒球場、嘉義市立棒球場進行，平日免費入場，例行賽假日場次預購票270元（自由入座），另推出限定全季套票1380元，將於11月3日中午12點在ibon售票系統全面開賣。

本屆5支球隊是台灣山林、台灣海洋、日職聯隊、日本社會人隊、韓職聯隊，這是繼2019年賽事之後，台、日、韓再度齊聚冬季聯盟，韓職聯隊再度參戰，雖因規範僅參加例行賽期間賽事，但仍為賽事增添話題與看點。

去年冠軍日職白隊，亞軍日本社會人隊，台灣山林、海洋分居3、4名。

2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打。圖／中華職棒提供

冬季聯盟賽事將從11月15日進行至12月7日，午場比賽中午12點、晚場6點開打，開幕日兩場賽事都在澄清湖球場舉行，午場日本社會人對台灣海洋，晚場日職聯隊對台灣山林。

冬盟例行賽平日免費入場，假日原價300元、預購票270元，四強賽350元、預購票320元，季軍賽和冠軍賽400元、預購票360元；冬盟限定全季套票1380元除可觀賞全部場次，還享有假日場次提前入場福利，可提前15分鐘進場，套票預售至11月23日晚上11點59分，票券售出不可要求退票，包括因雨取消比賽。

此外，冬季聯盟也將推出多場主題活動，假日更邀請中職各隊啦啦隊女孩組成的「台灣應援團」，為台灣山林隊、海洋加油，相關活動內容將陸續公布；冬季聯盟賽事將於DAZN、MOD、OTT、公視+及 CPBLTV 同步播出。

冬季棒球聯盟售票網址：https://ibontw.com/25_AWB