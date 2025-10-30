快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

中職／台日韓再度齊聚冬季聯盟 啦啦隊女孩組成「台灣應援團」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打。圖／中華職棒提供
2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打。圖／中華職棒提供

2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打，今年集結台、日、韓5支球隊進行對戰，包含季後賽在內共44場賽事，將於高雄澄清湖棒球場、嘉義市立棒球場進行，平日免費入場，例行賽假日場次預購票270元（自由入座），另推出限定全季套票1380元，將於11月3日中午12點在ibon售票系統全面開賣。

本屆5支球隊是台灣山林、台灣海洋、日職聯隊、日本社會人隊、韓職聯隊，這是繼2019年賽事之後，台、日、韓再度齊聚冬季聯盟，韓職聯隊再度參戰，雖因規範僅參加例行賽期間賽事，但仍為賽事增添話題與看點。

去年冠軍日職白隊，亞軍日本社會人隊，台灣山林、海洋分居3、4名。

2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打。圖／中華職棒提供
2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打。圖／中華職棒提供

冬季聯盟賽事將從11月15日進行至12月7日，午場比賽中午12點、晚場6點開打，開幕日兩場賽事都在澄清湖球場舉行，午場日本社會人對台灣海洋，晚場日職聯隊對台灣山林。

冬盟例行賽平日免費入場，假日原價300元、預購票270元，四強賽350元、預購票320元，季軍賽和冠軍賽400元、預購票360元；冬盟限定全季套票1380元除可觀賞全部場次，還享有假日場次提前入場福利，可提前15分鐘進場，套票預售至11月23日晚上11點59分，票券售出不可要求退票，包括因雨取消比賽。

此外，冬季聯盟也將推出多場主題活動，假日更邀請中職各隊啦啦隊女孩組成的「台灣應援團」，為台灣山林隊、海洋加油，相關活動內容將陸續公布；冬季聯盟賽事將於DAZN、MOD、OTT、公視+及 CPBLTV 同步播出。

冬季棒球聯盟售票網址：https://ibontw.com/25_AWB

棒球 日職 冬盟

延伸閱讀

中職／桃猿封王遊行周日登場 韓援廉世彬與球迷同樂

美韓談判底定 學者：台關稅可望降至15%與日韓並列

中職／軟銀關注徐若熙 日媒點出「158公里火球+精準控球」

中職／西武獅盼補強左打重砲外野手 日媒爆已鎖定林安可

相關新聞

中職／軟銀關注徐若熙 日媒點出「158公里火球+精準控球」

味全龍隊「龍之子」徐若熙確定申請海外FA，日媒《日刊體育》報導，日職豪門球隊福岡軟銀鷹已積極對徐若熙展開調查，日媒指出，他以最快158公里速球搭配良好控球著稱，被視為軟銀追求太平洋聯盟三連霸的先發輪值拼圖之一。

中職／Fubon Angels突襲練團彩排 教跳「32撞」引起驚喜尖叫

「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月1日晚間登場，藝術總監江靖波帶領75位音樂家組成的「樂興之時管絃樂團」，...

中職／台日韓再度齊聚冬季聯盟 啦啦隊女孩組成「台灣應援團」

2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日開打，今年集結台、日、韓5支球隊進行對戰，包含季後賽在內共44場賽事，將於高雄澄...

中職／桃猿封王遊行周日登場 韓援廉世彬與球迷同樂

樂天桃猿隊奪得隊史第8座中職總冠軍，將於11月2日（周日）在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，預定從桃園棒球場出發...

中職／西武獅盼補強左打重砲外野手 日媒爆已鎖定林安可

統一獅隊強打林安可傳出行使旅外球員權利，而根據《日刊體育》報導，西武獅隊正在積極物色外籍球員，而且已經鎖定林安可作為補強人選。

棒球／球芽攜手台灣夏普 捐贈76台空氣清淨機助基層棒球

球芽基金與台灣夏普股份有限公司攜手合作，由台灣夏普捐贈共76台夏普自動除菌離子空氣清淨機，提供給全台20所基層棒球隊學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。