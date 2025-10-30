中職／桃猿封王遊行周日登場 韓援廉世彬與球迷同樂

樂天桃猿隊奪得隊史第8座中職總冠軍，將於11月2日（周日）在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，預定從桃園棒球場出發，一路前進桃園市政府廣場，今天公布簽名會相關資訊，號召球迷分享封王榮耀。

猿隊封王遊行路線，下午1點從桃園球場出發，途經中壢區中豐北路、中央西路、新生路、元化路、延平路接到中華路，再往桃園區方向前進，經由龍安街、大興西路、經國路、春日路、三民路、復興路，表定下午3點抵達市府廣場。

接著樂天女孩進行開場表演，並有市長致詞等慶祝活動，韓援廉世彬也將在市政府與大家同樂，最後下午4點10分開始選手簽名會。

猿隊指出，為了配合本次慶祝活動，遊行沿線將實施交通管制，建議用路人提前規劃行程或避開管制路段，造成不便敬請見諒；遊行車隊將以慢速通過市區，過程中不會駐足簽名或合影，敬請球迷配合現場指揮人員引導，切勿追逐或進入車道，以維護自身及他人安全。

簽名會資格方面，金猿會員可憑LINE@預先發送的電子券優先入場，一般球迷可於當天下午1點起在市府廣場商品部，消費滿2000元即可獲得球員簽名會號碼牌1張（可累贈」，限量兩百張，發完為止。詳細簽名會規範與出席名單參考樂天桃猿官方公告。