快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

中職／桃猿封王遊行周日登場 韓援廉世彬與球迷同樂

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊將在11月2日舉辦封王遊行暨簽名會。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊將在11月2日舉辦封王遊行暨簽名會。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊奪得隊史第8座中職總冠軍，將於11月2日（周日）在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，預定從桃園棒球場出發，一路前進桃園市政府廣場，今天公布簽名會相關資訊，號召球迷分享封王榮耀。

猿隊封王遊行路線，下午1點從桃園球場出發，途經中壢區中豐北路、中央西路、新生路、元化路、延平路接到中華路，再往桃園區方向前進，經由龍安街、大興西路、經國路、春日路、三民路、復興路，表定下午3點抵達市府廣場。

接著樂天女孩進行開場表演，並有市長致詞等慶祝活動，韓援廉世彬也將在市政府與大家同樂，最後下午4點10分開始選手簽名會。

猿隊指出，為了配合本次慶祝活動，遊行沿線將實施交通管制，建議用路人提前規劃行程或避開管制路段，造成不便敬請見諒；遊行車隊將以慢速通過市區，過程中不會駐足簽名或合影，敬請球迷配合現場指揮人員引導，切勿追逐或進入車道，以維護自身及他人安全。

簽名會資格方面，金猿會員可憑LINE@預先發送的電子券優先入場，一般球迷可於當天下午1點起在市府廣場商品部，消費滿2000元即可獲得球員簽名會號碼牌1張（可累贈」，限量兩百張，發完為止。詳細簽名會規範與出席名單參考樂天桃猿官方公告。

樂天桃猿隊將在11月2日舉辦封王遊行暨簽名會。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊將在11月2日舉辦封王遊行暨簽名會。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊將在11月2日舉辦封王遊行暨簽名會。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊將在11月2日舉辦封王遊行暨簽名會。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 中職 樂天女孩

延伸閱讀

中職／軟銀關注徐若熙 日媒點出「158公里火球+精準控球」

中職／西武獅盼補強左打重砲外野手 日媒爆已鎖定林安可

中職／剛奪冠就備戰新球季 桃猿4教練4球員赴日取經

中職／偷偷的夢想實現了 徐若熙提旅外FA龍隊給祝福

相關新聞

中職／軟銀關注徐若熙 日媒點出「158公里火球+精準控球」

味全龍隊「龍之子」徐若熙確定申請海外FA，日媒《日刊體育》報導，日職豪門球隊福岡軟銀鷹已積極對徐若熙展開調查，日媒指出，他以最快158公里速球搭配良好控球著稱，被視為軟銀追求太平洋聯盟三連霸的先發輪值拼圖之一。

中職／桃猿封王遊行周日登場 韓援廉世彬與球迷同樂

樂天桃猿隊奪得隊史第8座中職總冠軍，將於11月2日（周日）在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，預定從桃園棒球場出發...

中職／西武獅盼補強左打重砲外野手 日媒爆已鎖定林安可

統一獅隊強打林安可傳出行使旅外球員權利，而根據《日刊體育》報導，西武獅隊正在積極物色外籍球員，而且已經鎖定林安可作為補強人選。

棒球／球芽攜手台灣夏普 捐贈76台空氣清淨機助基層棒球

球芽基金與台灣夏普股份有限公司攜手合作，由台灣夏普捐贈共76台夏普自動除菌離子空氣清淨機，提供給全台20所基層棒球隊學校...

中職／剛奪冠就備戰新球季 桃猿4教練4球員赴日取經

在10月27日奪下中華職棒總冠軍後，樂天桃猿隊不因封王而鬆懈，隨即展開進修計畫。由首席教練曾豪駒領軍，攜同投手教練林英傑...

中職／最佳十人江坤宇5連霸 5位新面孔

2025中華職棒年度頒獎典禮將在11月5日於高雄萬豪酒店舉行，今天先公布最佳九人暨最佳指定打擊獎項，五位選手首次獲得最佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。