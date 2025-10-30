快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／軟銀關注徐若熙 日媒點出「158公里火球+精準控球」

聯合新聞網／ 綜合報導
徐若熙引起軟銀高度興趣。聯合報系資料照
徐若熙引起軟銀高度興趣。聯合報系資料照

味全龍隊「龍之子」徐若熙確定申請海外FA，日媒《日刊體育》報導，日職豪門球隊福岡軟銀鷹已積極對徐若熙展開調查，日媒指出，他以最快158公里速球搭配良好控球著稱，被視為軟銀追求太平洋聯盟三連霸的先發輪值拼圖之一。

中華職棒昨（29日）正式公告徐若熙行使旅外球員資格，由球團協助經紀公司啟動洽談程序。徐若熙2019年以首輪之姿加盟味全，曾在2023年幫助球隊奪下台灣大賽並獲選MVP。本季出賽19場，戰績5勝7敗、防禦率2.05，以最快158公里的速球、招牌叉指變速球和精準控球吸引日美球探注意。

日媒報導指出，軟銀已針對徐若熙進行積極研究，軟銀一方面求穩固短期競爭力，以補強先發深度，力拚明年賽季太平洋聯盟三連霸；另一方面，也傳出多隊同步觀察，包含北海道日本火腿鬥士、以及幾支美職球隊都表現出興趣。接下來數周將是關鍵期，若日方進一步提出實質報價，味全龍和徐若熙團隊將進入更具體的談判階段，徐若熙也有望成為今年夏季旅外市場中，關注度最高的台灣投手。

徐若熙 軟銀 中職 日職

相關新聞

中職／軟銀關注徐若熙 日媒點出「158公里火球+精準控球」

味全龍隊「龍之子」徐若熙確定申請海外FA，日媒《日刊體育》報導，日職豪門球隊福岡軟銀鷹已積極對徐若熙展開調查，日媒指出，他以最快158公里速球搭配良好控球著稱，被視為軟銀追求太平洋聯盟三連霸的先發輪值拼圖之一。

中職／西武獅盼補強左打重砲外野手 日媒爆已鎖定林安可

統一獅隊強打林安可傳出行使旅外球員權利，而根據《日刊體育》報導，西武獅隊正在積極物色外籍球員，而且已經鎖定林安可作為補強人選。

棒球／球芽攜手台灣夏普 捐贈76台空氣清淨機助基層棒球

球芽基金與台灣夏普股份有限公司攜手合作，由台灣夏普捐贈共76台夏普自動除菌離子空氣清淨機，提供給全台20所基層棒球隊學校...

中職／剛奪冠就備戰新球季 桃猿4教練4球員赴日取經

在10月27日奪下中華職棒總冠軍後，樂天桃猿隊不因封王而鬆懈，隨即展開進修計畫。由首席教練曾豪駒領軍，攜同投手教練林英傑...

中職／最佳十人江坤宇5連霸 5位新面孔

2025中華職棒年度頒獎典禮將在11月5日於高雄萬豪酒店舉行，今天先公布最佳九人暨最佳指定打擊獎項，五位選手首次獲得最佳...

中職／偷偷的夢想實現了 徐若熙提旅外FA龍隊給祝福

中華職棒今天公告「龍之子」徐若熙行使旅外自由球員全力，味全龍隊球團也透過聲明表達祝福，徐若熙則表示無論明年球季在哪裡投球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。