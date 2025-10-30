中職／軟銀關注徐若熙 日媒點出「158公里火球+精準控球」

味全龍隊「龍之子」徐若熙確定申請海外FA，日媒《日刊體育》報導，日職豪門球隊福岡軟銀鷹已積極對徐若熙展開調查，日媒指出，他以最快158公里速球搭配良好控球著稱，被視為軟銀追求太平洋聯盟三連霸的先發輪值拼圖之一。

中華職棒昨（29日）正式公告徐若熙行使旅外球員資格，由球團協助經紀公司啟動洽談程序。徐若熙2019年以首輪之姿加盟味全，曾在2023年幫助球隊奪下台灣大賽並獲選MVP。本季出賽19場，戰績5勝7敗、防禦率2.05，以最快158公里的速球、招牌叉指變速球和精準控球吸引日美球探注意。

日媒報導指出，軟銀已針對徐若熙進行積極研究，軟銀一方面求穩固短期競爭力，以補強先發深度，力拚明年賽季太平洋聯盟三連霸；另一方面，也傳出多隊同步觀察，包含北海道日本火腿鬥士、以及幾支美職球隊都表現出興趣。接下來數周將是關鍵期，若日方進一步提出實質報價，味全龍和徐若熙團隊將進入更具體的談判階段，徐若熙也有望成為今年夏季旅外市場中，關注度最高的台灣投手。