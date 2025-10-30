中職／西武獅盼補強左打重砲外野手 日媒爆已鎖定林安可

統一獅隊強打林安可傳出行使旅外球員權利，而根據《日刊體育》報導，西武獅隊正在積極物色外籍球員，而且已經鎖定林安可作為補強人選。

日媒介紹，28歲的林安可是左投左打的強打外野手，母親為阿根廷籍，2020年在中職以32轟、99分打點奪下雙冠王，同時獲選新人王。本季他打擊表現穩定，交出打擊率.318、23轟、73打點的成績，僅次於旅日出身的內野手吳念庭，名列聯盟打擊榜第二。此外，他在2024年世界棒球12強超級循環賽對上日本隊時，於東京巨蛋從千葉羅德海洋隊投手橫山陸人手中敲出一支右外野方向的特大號全壘打，令人留下深刻印象。

日刊體育指出，西武獅陣中目前多為右打者，球團希望補進左打重砲外野手，林安可的條件完全符合需求。球團也評估，若林安可正式表態尋求海外發展，恐掀起日職各隊的爭奪戰。

西武獅現有洋將部分，野手尼文（Tyler Nevin）以及投手溫根特（Trey Wingenter）、拉米瑞茲（Emmanuel Ramírez）已確定續約；參與秋訓的高橋（Bo Takahashi）也預計留隊。至於右打者塞德尼歐（Leandro Cedeño）與戴維斯（J.D. Davis）的去留尚未決定，球團表示還在觀望。