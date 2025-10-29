中職／剛奪冠就備戰新球季 桃猿4教練4球員赴日取經

在10月27日奪下中華職棒總冠軍後，樂天桃猿隊不因封王而鬆懈，隨即展開進修計畫。由首席教練曾豪駒領軍，攜同投手教練林英傑、二軍總教練陳彥夆、運動表現教練広瀬大輔，以及投手曾家輝、賴胤豪與野手張趙紘、許賀捷於10月31日啟程前往日本進行交流研習。

此行預計造訪「NextBase訓練中心」及「橫濱DeNA海灣之星」，進行一系列訓練與技術交流。在NextBase訓練中心，團隊將進行動作分析與投球設計評估，並學習以此為基礎的訓練系統。

隨後拜訪橫濱DeNA海灣之星的DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA，實際參與並吸收海灣之星依據球季數據分析所制定的秋訓菜單。

樂天桃猿期望透過此次海外進修，吸收不同領域的專業知識與先進訓練理念，進一步強化球隊體系與選手發展，為新賽季奠定更穩固的基礎，團隊預計11月5日返台出席中職年度頒獎典禮。