聽新聞
0:00 / 0:00

中職／剛奪冠就備戰新球季 桃猿4教練4球員赴日取經

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿啟程日本取經。圖／橫濱DeNA海灣之星（BayStars）提供
樂天桃猿啟程日本取經。圖／橫濱DeNA海灣之星（BayStars）提供

在10月27日奪下中華職棒總冠軍後，樂天桃猿隊不因封王而鬆懈，隨即展開進修計畫。由首席教練曾豪駒領軍，攜同投手教練林英傑、二軍總教練陳彥夆、運動表現教練広瀬大輔，以及投手曾家輝、賴胤豪與野手張趙紘、許賀捷於10月31日啟程前往日本進行交流研習。

此行預計造訪「NextBase訓練中心」及「橫濱DeNA海灣之星」，進行一系列訓練與技術交流。在NextBase訓練中心，團隊將進行動作分析與投球設計評估，並學習以此為基礎的訓練系統。

隨後拜訪橫濱DeNA海灣之星的DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA，實際參與並吸收海灣之星依據球季數據分析所制定的秋訓菜單。

樂天桃猿期望透過此次海外進修，吸收不同領域的專業知識與先進訓練理念，進一步強化球隊體系與選手發展，為新賽季奠定更穩固的基礎，團隊預計11月5日返台出席中職年度頒獎典禮。

樂天桃猿 橫濱 曾豪駒 中華職棒 中職

延伸閱讀

中職／悍將林哲瑄穿上火腿球衣 參與二軍秋訓培養教練技能

中職／林立列名FA但想自由仍要等明年 因有大學4年條件

中職／5戰打回9成分數 樂天逆襲奪冠還是要靠Lamigo老鬼！

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

相關新聞

中職／偷偷的夢想實現了 徐若熙提旅外FA龍隊給祝福

中華職棒今天公告「龍之子」徐若熙行使旅外自由球員全力，味全龍隊球團也透過聲明表達祝福，徐若熙則表示無論明年球季在哪裡投球...

中職／最佳十人江坤宇5連霸 5位新面孔

2025中華職棒年度頒獎典禮將在11月5日於高雄萬豪酒店舉行，今天先公布最佳九人暨最佳指定打擊獎項，五位選手首次獲得最佳...

中職／林立列名FA但想自由仍要等明年 因有大學4年條件

中華職棒聯盟今天公布自由球員公告，樂天桃猿隊林立雖被列入累計達到8個球季選手名單，但因不符合「大學就讀滿4年以上」這條但...

棒球／球芽攜手台灣夏普 捐贈76台空氣清淨機助基層棒球

球芽基金與台灣夏普股份有限公司攜手合作，由台灣夏普捐贈共76台夏普自動除菌離子空氣清淨機，提供給全台20所基層棒球隊學校...

中職／剛奪冠就備戰新球季 桃猿4教練4球員赴日取經

在10月27日奪下中華職棒總冠軍後，樂天桃猿隊不因封王而鬆懈，隨即展開進修計畫。由首席教練曾豪駒領軍，攜同投手教練林英傑...

中職／悍將林哲瑄穿上火腿球衣 參與二軍秋訓培養教練技能

今年球季尾聲結束球員生涯的「悍將遊俠」林哲瑄，昨天帶著高國輝送的鍵盤飛往日本，今起加入日本職棒火腿隊的二軍秋訓營擔任研習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。