中職／最佳十人江坤宇5連霸 5位新面孔
2025中華職棒年度頒獎典禮將在11月5日於高雄萬豪酒店舉行，今天先公布最佳九人暨最佳指定打擊獎項，五位選手首次獲得最佳九人殊榮，四位好手完成連霸紀錄，其中江坤宇更締造五連霸。
樂天桃猿的投捕搭檔攜手奪獎，王牌投手威能帝本季26場先發，總計170局的投球，送出168次三振，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，繳出15勝2敗的亮眼成績，除勇奪勝投王與三振王兩大頭銜外，也拿下個人首座「最佳九人投手獎」。
與威能帝合作無間的捕手張閔勛，今年迎來職棒生涯第10年，在打擊端全面進化，95場出賽、298打席、89支安打、4支全壘打與34分打點，多項數據創下個人生涯新高，首度榮獲「最佳九人捕手獎」。
首次獲獎的還有台鋼雄鷹吳念庭，中職生涯第二年打出佳績，88場出賽貢獻109支安打，打擊三圍0.328／0.400／0.407，不僅拿下打擊王獎項，也成功收下「最佳九人三壘手獎」。
外野手也有兩位年輕選手首度獲獎，中信兄弟宋晟睿全勤出賽，擊出106支安打、12支全壘打，數據皆創下生涯新高；統一獅林佳緯年僅20歲，便以110場出賽、127支安打、6支全壘打的亮眼表現，站穩先發位置並贏得肯定。
中信兄弟許基宏是今年唯一符合一壘票選資格的選手，本季343打數擊出100支安打，包括19支全壘打、77分打點，打擊三圍0.292／0.390／0.525，繼2020年後再度奪得「最佳九人一壘手獎」。
同樣來自中信兄弟的江坤宇，以382打數、104支安打、44分打點及0.272打擊率，再次展現穩定火力，完成「最佳九人游擊手獎」五連霸。
味全龍李凱威出賽119場，敲出134支安打，連續五年達成單季百安紀錄，也拿下本季安打王與盜壘王兩項殊榮，穩定的打擊表現備受肯定，連續三年勇奪「最佳九人二壘手獎」。
樂天桃猿陳晨威則以113場出賽、133支安打、0.307打擊率及27次盜壘，充分展現稱職的開路先鋒角色，完成最佳九人外野手二連霸，也是他生涯第三座最佳九人獎項。
指定打擊部分，台鋼雄鷹魔鷹來台發展第二年，今年持續給予球隊穩定的火力支援，本季出賽89場，繳出101支安打、25支全壘打、68分打點，連續兩年蟬聯全壘打王，同時完成「最佳指定打擊」二連霸。
中職最佳九人暨最佳指定打擊獎項分數
投手：1. 威能帝 204分 2.羅戈 104分
捕手：1.張閔勛 189分 2.張肇元 159分
一壘手：許基宏 221分
二壘手：1. 李凱威 226分 2.林家鋐 53分
三壘手：1.吳念庭 220分 2.劉基鴻 90分
游擊手：1. 江坤宇 180分 2. 曾子祐 134分
外野手：1. 陳晨威 197分 2. 宋晟睿 62分 3. 林佳緯 42分 4. 郭天信 39分
指定打擊：1. 魔鷹 196分 2. 林安可114分
註：僅列獲獎者及次一名選手。
