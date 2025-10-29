中職／偷偷的夢想實現了 徐若熙提旅外FA龍隊給祝福

中華職棒今天公告「龍之子」徐若熙行使旅外自由球員權利，味全龍隊球團也透過聲明表達祝福，徐若熙則表示無論明年球季在哪裡投球，都要持續進步絕不懈怠。

徐若熙在中職一軍累積滿三年年資，今年先發19場成績5勝7敗，投114局、飆出120次三振皆寫下生涯新高，生涯在中職累積64場出賽（60場先發），305局投球中締造349次奪三振，並在2023年台灣大賽幫助味全龍奪冠獲MVP。

徐若熙今年季後行使自由球員資格，味全龍領隊丁仲緯發表聲明表示：「樂見徐若熙選手提出旅外球員申請，將依規定程序與有興趣的球隊進行洽談。球團感謝若熙長期以來的努力與貢獻，並祝福他未來發展順利、實現自己的夢想。」