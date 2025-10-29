快訊

中職／偷偷的夢想實現了 徐若熙提旅外FA龍隊給祝福

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「龍之子」徐若熙確定行使旅外自由球員權利。記者陳正興／攝影
「龍之子」徐若熙確定行使旅外自由球員權利。記者陳正興／攝影

中華職棒今天公告「龍之子」徐若熙行使旅外自由球員權利，味全龍隊球團也透過聲明表達祝福，徐若熙則表示無論明年球季在哪裡投球，都要持續進步絕不懈怠。

徐若熙在中職一軍累積滿三年年資，今年先發19場成績5勝7敗，投114局、飆出120次三振皆寫下生涯新高，生涯在中職累積64場出賽（60場先發），305局投球中締造349次奪三振，並在2023年台灣大賽幫助味全龍奪冠獲MVP。

徐若熙今年季後行使自由球員資格，味全龍領隊丁仲緯發表聲明表示：「樂見徐若熙選手提出旅外球員申請，將依規定程序與有興趣的球隊進行洽談。球團感謝若熙長期以來的努力與貢獻，並祝福他未來發展順利、實現自己的夢想。」

徐若熙透過球團發表聲明

高中時期，我就有夢想有一天能夠挑戰旅外，但當時自己的條件、身體素質都還差很遠，所以也就只是自己偷偷夢想一下而已，從未說出口。

進入職棒之後我不斷加強自己，雖然還是遇到傷痛困擾，但我很幸運能在味全龍隊。董事長、領隊、總教練、教練團、防護團隊、所有行政後勤人員都給了我最大支持，幫助我克服所有困難持續進步。

今年季前，即便很多人都在說我有這個資格，但當時我並不篤定。這一季下來我學會了很多，我懂得怎麼在狀況不好時投球，怎麼適時調整應付不同的身體狀況，現在我覺得我好像可以認真思考旅外這件事了。

謝謝味全龍隊一路幫助我，也謝謝味全龍推手魏應充先生支持我出國挑戰。接下來的合約事宜我會交給球團及我的經紀公司展逸國際一同協助，無論明年球季我在哪裡投球，我都會提醒自己要持續進步絕不鬆懈。

徐若熙

2025.10.29

徐若熙 味全龍 中職

中職／偷偷的夢想實現了 徐若熙提旅外FA龍隊給祝福

中華職棒今天公告「龍之子」徐若熙行使旅外自由球員全力，味全龍隊球團也透過聲明表達祝福，徐若熙則表示無論明年球季在哪裡投球...

