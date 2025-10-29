聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將林哲瑄穿上火腿球衣 參與二軍秋訓培養教練技能
今年球季尾聲結束球員生涯的「悍將遊俠」林哲瑄，昨天帶著高國輝送的鍵盤飛往日本，今起加入日本職棒火腿隊的二軍秋訓營擔任研習教練，為明年轉任富邦悍將隊教練預作準備。
悍將球團和火腿合作，安排林哲瑄前往火腿隊在沖繩國頭進行的二軍秋訓營擔任研習教練，觀摩與學習火腿秋訓二軍的訓練及相關實作操作方式。
林哲瑄預計加入火腿秋訓約2周的時間，他說：「很開心能有這次機會加入火腿秋訓，希望能學習到更多不同的知識，作為接下來擔任教練的養分。」
這是繼高國輝之後，悍將再次送教練至火腿隊研習，悍將球團十分感謝火腿球團的協助安排，也期待未來與火腿有更多合作機會，共同為台日棒球努力。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言