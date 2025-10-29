中職／悍將林哲瑄穿上火腿球衣 參與二軍秋訓培養教練技能

今年球季尾聲結束球員生涯的「悍將遊俠」林哲瑄，昨天帶著高國輝送的鍵盤飛往日本，今起加入日本職棒火腿隊的二軍秋訓營擔任研習教練，為明年轉任富邦悍將隊教練預作準備。

悍將球團和火腿合作，安排林哲瑄前往火腿隊在沖繩國頭進行的二軍秋訓營擔任研習教練，觀摩與學習火腿秋訓二軍的訓練及相關實作操作方式。

林哲瑄預計加入火腿秋訓約2周的時間，他說：「很開心能有這次機會加入火腿秋訓，希望能學習到更多不同的知識，作為接下來擔任教練的養分。」

這是繼高國輝之後，悍將再次送教練至火腿隊研習，悍將球團十分感謝火腿球團的協助安排，也期待未來與火腿有更多合作機會，共同為台日棒球努力。