中職／悍將林哲瑄穿上火腿球衣 參與二軍秋訓培養教練技能

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林哲瑄前往日本參加火腿隊秋訓，擔任研習教練。圖／富邦悍將隊提供
林哲瑄前往日本參加火腿隊秋訓，擔任研習教練。圖／富邦悍將隊提供

今年球季尾聲結束球員生涯的「悍將遊俠」林哲瑄，昨天帶著高國輝送的鍵盤飛往日本，今起加入日本職棒火腿隊的二軍秋訓營擔任研習教練，為明年轉任富邦悍將隊教練預作準備。

悍將球團和火腿合作，安排林哲瑄前往火腿隊在沖繩國頭進行的二軍秋訓營擔任研習教練，觀摩與學習火腿秋訓二軍的訓練及相關實作操作方式。

林哲瑄預計加入火腿秋訓約2周的時間，他說：「很開心能有這次機會加入火腿秋訓，希望能學習到更多不同的知識，作為接下來擔任教練的養分。」

這是繼高國輝之後，悍將再次送教練至火腿隊研習，悍將球團十分感謝火腿球團的協助安排，也期待未來與火腿有更多合作機會，共同為台日棒球努力。

相關新聞

中職／黃子鵬、蘇智傑符合自由球員公告 21位A級史上新高

中華職棒今天公布符合自由球員資格選手，共計30人符合資格，其中21人屬於A級球員，其中不僅有先前外界最矚目的黃子鵬、蘇智...

中職／林立想自由仍要等明年 有大學4年條件

中華職棒聯盟今天公布自由球員公告，樂天桃猿隊林立雖被列入累計達到8個球季選手名單，但因不符合「大學就讀滿4年以上」這條但...

中職／「龍之子」徐若熙將提海外FA 美、日職密切關注中

隨著球季結束，中華職棒自由球員（FA）市場即將開市，除本土FA資格名單即將公告外，海外FA同樣令人期待，味全龍王牌投手徐若熙本季完成累積三個球季年資，已取得FA旅外資格，徐若熙先前已表態渴望旅外，後續

中職／不只徐若熙想提海外FA！ 林安可旅日機會濃

隨著中職自由球員（FA）市場即將開市，海外FA備受各界討論，除味全龍「龍之子」徐若熙將提出申請外，統一獅重砲林安可是否將旅外也受到關注，據悉已有日職球團對他展現興趣，有望成為徐若熙外另一位宣告海外FA

中職／悍將林哲瑄穿上火腿球衣 參與二軍秋訓培養教練技能

今年球季尾聲結束球員生涯的「悍將遊俠」林哲瑄，昨天帶著高國輝送的鍵盤飛往日本，今起加入日本職棒火腿隊的二軍秋訓營擔任研習...

中職／樂天桃猿奪冠！張善政宣布辦封王遊行、球場2大改善計畫

樂天桃猿棒球隊拿下中華職棒36年冠軍，也是樂天桃猿球團首座冠軍。隊長林立、副隊長梁家榮等人今天帶著冠軍獎杯現身桃園市政府...

