中職／林立想自由仍要等明年 有大學4年條件
中華職棒聯盟今天公布自由球員公告，樂天桃猿隊林立雖被列入累計達到8個球季選手名單，但因不符合「大學就讀滿4年以上」這條但書，實際上仍要等到明年集滿9年年資才能成為自由球員。
中職今天公布的26位達到9個球季及再次取得自由球員資格選手，在今年季後可行使自由球員資格沒有疑問，不過另外9位累計達到8個球季選手，需要符合資格才能提前取得自由球員資格。
根據中職規章，累計達到9個球季的選手可取得自由球員資格。若該選手加入本聯盟時，大學就讀滿4年者為8個球季。
在第二份名單中雖然列出樂天桃猿隊強打林立，然而經紀公司指出，他在加盟中職時大學尚未讀滿4年，因此並未符合資格。
今年9位選手扣除有複數年合約者，若要提前取得自由，需要提出證明文件，其中黃子鵬、范國宸都是應屆大學畢業投入選秀，符合資格。
