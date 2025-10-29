快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

中職／林立想自由仍要等明年 有大學4年條件

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊林立要到明年才能成為自由球員。 聯合報系資料照
中華職棒聯盟今天公布自由球員公告，樂天桃猿隊林立雖被列入累計達到8個球季選手名單，但因不符合「大學就讀滿4年以上」這條但書，實際上仍要等到明年集滿9年年資才能成為自由球員。

中職今天公布的26位達到9個球季及再次取得自由球員資格選手，在今年季後可行使自由球員資格沒有疑問，不過另外9位累計達到8個球季選手，需要符合資格才能提前取得自由球員資格。

根據中職規章，累計達到9個球季的選手可取得自由球員資格。若該選手加入本聯盟時，大學就讀滿4年者為8個球季。

在第二份名單中雖然列出樂天桃猿隊強打林立，然而經紀公司指出，他在加盟中職時大學尚未讀滿4年，因此並未符合資格。

今年9位選手扣除有複數年合約者，若要提前取得自由，需要提出證明文件，其中黃子鵬、范國宸都是應屆大學畢業投入選秀，符合資格。

