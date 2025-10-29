中職／黃子鵬、蘇智傑符合自由球員公告 21位A級史上新高

中華職棒今天公布符合自由球員資格選手，共計30人符合資格，其中21人屬於A級球員，其中不僅有先前外界最矚目的黃子鵬、蘇智傑、范國宸，樂天桃猿隊林立也入列。

根據中職規定，取得自由球員資格之選手欲行使該年度之自由球員權利時，須於公告日後隔日起算7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利之意願。