中職／黃子鵬、蘇智傑符合自由球員公告 21位A級史上新高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
黃子鵬是今年中職FA頭號大物。記者季相儒／攝影
黃子鵬是今年中職FA頭號大物。記者季相儒／攝影

中華職棒今天公布符合自由球員資格選手，共計30人符合資格，其中21人屬於A級球員，其中不僅有先前外界最矚目的黃子鵬、蘇智傑、范國宸，樂天桃猿林立也入列。

根據中職規定，取得自由球員資格之選手欲行使該年度之自由球員權利時，須於公告日後隔日起算7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利之意願。

一、符合累計達到9個球季及再次取得自由球員資格選手名單

中信兄弟：黃鈞聲、謝榮豪、許基宏(A)

統一獅：王鏡銘、胡金龍、江承峰、林岱安(A)、陳鏞基(A)

樂天桃猿：林泓育(A)、林智平、余德龍、梁家榮(A)、黃偉晟、林承飛(A)

台鋼雄鷹：郭永維(A)、江承諺(A)、藍寅倫(A)、王躍霖(A)

味全龍：郭嚴文(A)、林智勝(A)、陳禹勳

富邦悍將：高國麟、李宗賢(A)、林哲瑄(A)、王勝偉、賴鴻誠

二、符合累計達到8個球季選手名單（加入本聯盟時，大學就讀滿4年以上者，行使時應檢附相關證明文件）

中信兄弟：王威晨(A)

統一獅：陳傑憲(A)、蘇智傑(A)、邱浩鈞、陳重羽(A)

樂天桃猿：林立(A)、黃子鵬(A)

台鋼雄鷹：郭阜林

味全龍：無

富邦悍將：范國宸(A)

樂天桃猿 自由球員 台鋼雄鷹 林立

