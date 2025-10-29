快訊

中職／樂天桃猿奪冠！張善政宣布辦封王遊行、球場2大改善計畫

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
樂天桃猿棒球隊拿下中華職棒36年冠軍，也是樂天桃猿球團首座冠軍。隊長林立、副隊長梁家榮等人今天帶著冠軍獎杯現身桃園市政府獻獎，市長張善政肯定球隊「從地獄爬起來」展現強大韌性。記者張裕珍／攝影
樂天桃猿棒球隊拿下中華職棒36年冠軍，也是樂天桃猿球團首座冠軍。隊長林立、副隊長梁家榮等人今天帶著冠軍獎杯現身桃園市政府獻獎，市長張善政肯定球隊「從地獄爬起來」展現強大韌性，市府與球團將在11月2日辦封王遊行，明年也將啟動2項球場改善計畫，期許樂天桃猿未來能如虎添翼。

樂天桃猿領隊牧野幸輝、副領隊礒江厚綺今早與林立、梁家榮著中華職棒總冠軍獎盃到桃市府市政會議，代表獻獎給市長張善政。張善政致詞時一度誤認梁家榮是林立，笑問林立「什麼時候燙了頭髮」，表示自己以後要認臉不認頭髮，引起哄堂大笑。

領隊牧野幸輝以日文致詞表示，本季賽事讓大家擔心了，一開始不是那麼順利，但在選手、總教練與教練齊心合力下，展現很好結果，帶著獎盃和大家一起分享喜悅；並強調球隊奪冠後沒有鬆懈，現在已經努力準備當中，請大家持續應援樂天桃猿。

身為隊長的林立也說，很開心拿下中華職棒總冠軍，這不單單只是球員努力，也要謝謝市府與球隊合作，也期許有了這個冠軍獎盃，未來能獲得更多資源挹注在球隊上。

「從地獄爬起來最可怕，天不怕地不怕。」張善政說，這次的冠軍賽讓人看了心臟快停止跳動，從落後到追上平手，再到延長比賽贏得最後冠軍，不只棒球迷，關注體育的桃園人也相當高興。網路上形容樂天桃猿的表現如地獄爬起來，充分展現了永不放棄的強大韌性。

張善政也提到，身邊的林立隊長，今年不僅「帶傷上陣」，在場上，仍上演關鍵守備美技；私下也用自己的方式帶動團隊士氣，像所有球迷都津津樂道的「團隊烤肉」，用行動凝聚了大家的向心力。這份團結，就是桃猿能夠奪下冠軍的最大關鍵。

張善政也在市政會議時宣布，這是樂天接手之後的首座冠軍，讓全體桃園都感到與有榮焉。市府將在本周日下午與球團合作辦理「封王遊行活動」，提供球迷朋友近距離接觸球員、簽名、拍照的機會，市府也將在市府頂樓升起樂天桃猿的隊旗。

為了鼓勵民眾多多運動，桃園市體育局轄下的國民運動中心11月3日、4日一連2天所有游泳池與健身房免費入場，桃園市農業局的「桃園好農」品牌也推出「封王三重優惠」，包括免運優惠、抽3C好禮、好物折扣，要與市民們一同慶祝封王的榮耀時刻。

針對樂天球場，張善政也提到近年改善排水有成，上周陰雨不斷就能立刻恢復使用，展現很好成果，由於球場已有一定年紀，明年將有2階段改善。明年1到3月球季的空檔期間做頂棚改善工程，第2階段預計10月球季結束後全面性結構補強、除鏽補漆和構件更新，預計經費需4500萬元，希望大家都能一起進場為樂天桃猿隊加油。

