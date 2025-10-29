中職／不只徐若熙想提海外FA！ 林安可旅日機會濃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅打者林安可有望旅外挑戰。 記者陳正興／攝影
隨著中職自由球員（FA）市場即將開市，海外FA備受各界討論，除味全龍「龍之子」徐若熙將提出申請外，統一獅重砲林安可是否將旅外也受到關注，據悉已有日職球團對他展現興趣，有望成為徐若熙外另一位宣告海外FA的選手。

林安可本季打擊率3成18，長打率6成03，在90場出賽中貢獻23轟、73分打點，展現絕佳長打能力。他在去年12強賽面對日本時，從橫山陸人手中揮出超大號全壘打，出色的力量與打擊實力吸引日職球團目光，而他本人也曾在受訪時提及，有意願旅外挑戰。

據了解首先對林安可表達興趣的是養樂多隊，不過僅停留在觀望階段，而目前已有洋聯球隊與統一獅展開洽談。統一獅過往對於選手旅外皆持開放態度，領隊蘇泰安昨受訪表示，目前仍與林安可進行溝通中，細節部分不便透露。統一獅去年曾成功輸出古林睿煬前往日本北海道火腿隊，他與火腿簽下3年合約，總額約170萬美元。

